Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Havada panik dolu anlar! Kaptan pilot lavaboda hayatını kaybetti, yolcuların yüreği ağzına geldi

    Havada panik dolu anlar! Kaptan pilot lavaboda hayatını kaybetti, yolcuların yüreği ağzına geldi

    17.08.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Miami - Santiago seferini yapan yolcu uçağında meydana gelen olay duyanların tüylerini diken diken etti. Uçuş sırasında rahatsızlanan pilot lavaboda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

    Merkezi Latin Amerika'da bulunan bir havayolu şirketinin Miami-Santiago uçağı lokal saatle 23:00’de kalkış yaptı. 56 yaşındaki pilot Iván Andaur rahatsızlandı. Bunun üzerine lavaboya giden Andaur, burada kalp krizi geçirdi. Uçakta bulunan bir hemşire ve iki doktor 56 yaşındaki pilota müdahale bulundu. Fakat Andaur hayatını kaybetti.

    uçak kapak1

    YOLCU UÇAĞINDA PANİĞE YOL AÇAN ÖLÜM

    Pilotun ölümü paniğe yol açtı. Yaşanan olay üzerine iki yardımcı pilot acil iniş için uçağı Panama City'deki Tocumen Uluslararası Havaalanına yönlendirdi.

    uçak kapak1

    İsmi sadece Isadora olarak açıklanan hemşire, konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Ne yazık ki iyi bir resüsitasyon yapmak için gerekli malzemeye sahip değildik. LATAM'ın, tıbbi acil durumlar için protokolünü iyileştirmesi gerekiyor."

    Yolculardan biri ise yardımcı pilotun kalkıştan yaklaşık 40 dakika sonra uçakta doktor olup olmadığını sorduğunu ifade etti.

    O yolcu açıklamasında "Pilotun rahatsızlanması nedeni ile acil iniş yapacağımız söylendi. İndiğimizde uçağı acilen tahliye etmemiz söylendi" ifadelerine yer verdi.

    Yolcuların iniş sonrası Panama City'deki otellere yerleştirildiği ve ertelenen uçuşun salı günü yapıldığı aktarıldı.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Karın ağrısıyla ortaya çıktı! Karnında 40 yıllık cenin bulunduKarın ağrısıyla ortaya çıktı! Karnında 40 yıllık cenin bulundu
    Paralimpik bisikletçiye saat hediye edildi...Paralimpik bisikletçiye saat hediye edildi...
    ABD'de bir lisede seks skandalı! Öğretmen...ABD'de bir lisede seks skandalı! Öğretmen...
    Anahtar Kelimeler:
    kalp krizi Pilot uçak ölüm

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

    Hırsızlık yaparken yakalandı! Dükkan sahibini darp etti

    Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

    Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

    Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

    Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

    Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

    Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

    U.S. Polo Assn. çanta modellerinde %80 indirim! Bu fırsat kaçmaz

    U.S. Polo Assn. çanta modellerinde %80 indirim! Bu fırsat kaçmaz

    Günün Videosu

    Çocukken oyun oynamak için gittiği babasının tamirhanesinde usta oldu: "Erkekler yapacak diye bir kural yok"
    Çocukken oyun oynamak için gittiği babasının tamirhanesinde usta oldu: "Erkekler yapacak diye bir kural yok"
    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.