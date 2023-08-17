Havada panik dolu anlar! Kaptan pilot lavaboda hayatını kaybetti, yolcuların yüreği ağzına geldi

Merkezi Latin Amerika'da bulunan bir havayolu şirketinin Miami-Santiago uçağı lokal saatle 23:00’de kalkış yaptı. 56 yaşındaki pilot Iván Andaur rahatsızlandı. Bunun üzerine lavaboya giden Andaur, burada kalp krizi geçirdi. Uçakta bulunan bir hemşire ve iki doktor 56 yaşındaki pilota müdahale bulundu. Fakat Andaur hayatını kaybetti.

YOLCU UÇAĞINDA PANİĞE YOL AÇAN ÖLÜM

Pilotun ölümü paniğe yol açtı. Yaşanan olay üzerine iki yardımcı pilot acil iniş için uçağı Panama City'deki Tocumen Uluslararası Havaalanına yönlendirdi.

İsmi sadece Isadora olarak açıklanan hemşire, konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki iyi bir resüsitasyon yapmak için gerekli malzemeye sahip değildik. LATAM'ın, tıbbi acil durumlar için protokolünü iyileştirmesi gerekiyor."

Yolculardan biri ise yardımcı pilotun kalkıştan yaklaşık 40 dakika sonra uçakta doktor olup olmadığını sorduğunu ifade etti.

O yolcu açıklamasında "Pilotun rahatsızlanması nedeni ile acil iniş yapacağımız söylendi. İndiğimizde uçağı acilen tahliye etmemiz söylendi" ifadelerine yer verdi.

Yolcuların iniş sonrası Panama City'deki otellere yerleştirildiği ve ertelenen uçuşun salı günü yapıldığı aktarıldı.

