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Havada ürküten anlar! 256 yolcu taşıyan uçaktan kıvılcımlar çıkmaya başlayınca...

24.09.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

256 yolcu taşıyan bir United Airlines uçağı, Çarşamba günü saat 23:30'da Brezilya'nın Sao Paulo kentine doğru hareket ederken kalkıştan kısa bir süre sonra mekanik bir sorun yaşadıktan sonra yakıt yakmak için Atlantik üzerinde tur attıktan sonra gece vakti Newark'a acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçağın altından kıvılcımlar çıkan korku dolu anların görüntüsü izleyenleri şaşkına çevirdi.

Havada ürküten anlar! 256 yolcu taşıyan uçaktan kıvılcımlar çıkmaya başlayınca...

United Airlines, olaya ilişkin yaptığı açıklamada uçakta bir hidrolik pompa sorunu olduğunu öne sürdü. Kıvılcımların saçılmasının ardından, 1996 yapımı Boeing 777-200'ün uçağı, Newark'tan havalanan New York'un yaklaşık 70 deniz mili güneybatısında bir bekleme düzenine girdi ve 88 dakika sonra güvenli bir şekilde karaya geri döndü.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Site tarafından yayınlanan videoda, 256 yolcu taşıyan uçak irtifa kazanırken arka ucundan kıvılcımların süzüldüğü görülüyordu. İşte o anın şaşkına çeviren görüntüleri:

GÜVENLİ BİR İNİŞ

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Olayın ardından güvenli bir iniş gerçekleştirdiklerini ve yolcuların ertesi sabah için ayarlanan başka bir uçuşla seyahatlerini gerçekleştirmelerini sağladıklarını anlatan bir United Airlines görevlisi, büyük bir sorun yaşanmadığını aktardı.


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Anahtar Kelimeler:
uçak
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