Havada ürküten anlar! 256 yolcu taşıyan uçaktan kıvılcımlar çıkmaya başlayınca...

United Airlines, olaya ilişkin yaptığı açıklamada uçakta bir hidrolik pompa sorunu olduğunu öne sürdü. Kıvılcımların saçılmasının ardından, 1996 yapımı Boeing 777-200'ün uçağı, Newark'tan havalanan New York'un yaklaşık 70 deniz mili güneybatısında bir bekleme düzenine girdi ve 88 dakika sonra güvenli bir şekilde karaya geri döndü.

Site tarafından yayınlanan videoda, 256 yolcu taşıyan uçak irtifa kazanırken arka ucundan kıvılcımların süzüldüğü görülüyordu. İşte o anın şaşkına çeviren görüntüleri:

???? BREAKING VIDEO: United 777 returns safely to Newark Airport following a technical issue, reportedly a problem with its hydraulics, causing sparks and falling debris. #Newark #BreakingNews #BREAKING #UnitedAirlines pic.twitter.com/X1Xji33jv0