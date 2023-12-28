Havadaki kaos felakete dönüştü: 5 yaşındaki çocuk dahil 5 kişi çakılarak öldü

Pilot, uçağı indirmeye çalışırken ineceği yerde futbol oynayan kişileri gördü. Yaptığı ani bir hamleyle yeniden kalkışa geçen uçağın kontrolü kaybolunca çakıldı.

FECİ KAZA

Olay, Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki Jaboticabal'da 23 Aralık Cumartesi günü sabah saat 9 civarında meydana geldi.

Yerel basında uçağın düştükten sonra patladığı bildirilirken, yerel halk, düşmeden önce uçağın motorunun parçalandığını ve ardından arızalandığını duyduklarını söyledi. Kaza sırasında beş kurbanın uçakta olduğu bildirildi.

Bölgede dükkanı olan bir görgü tanığı olan çiçek satıcısı Reginaldo Ferreira, yerel basına, pilotun uçağı indirmeye çalıştığını ancak başaramadığını belirterek, şunları söyledi: "Evimdeydim, yeni kalkmıştım ve bu uçağın geçtiğini duydum, yaklaşıyordu. İnmeyi birkaç kez denedi, başarısız oldu. Motor arızalıydı. Sahaya inmeye çalıştı ama sanırım insanlar futbol oynadığı için hareket etmek zorunda kaldı. Başka bir yere inmek için tekrar ayrılmaya çalıştı, yukarı çıktı ama zaman yoktu, gitti. birdenbire düştü ve uçak patladı."

KAPASİTENİN ÜZERİNDE YOLCU ALMIŞ

Uçağın 2012 yılında üretilen tek motorlu RV-10 olduğu bildirildi. Kazanın nedenleri halen araştırılıyor ancak yerel basın, uçağın normalde yalnızca bir pilot ve üç yolcu taşıyabildiğini ve kapasitesinin üzerinde olabileceğini söyledi.





