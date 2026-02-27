Havadan görüntülendi: Konya-Antalya kara yolu sular altında kaldı!

Antalya ve çevresinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Yağışların ardından Konya–Antalya kara yolunun bazı kesimleri sular altında kaldı. Ulaşımın aksadığı bölgede yolun büyük bölümünün suyla kaplandığı bildirildi.

Bölgeden gelen görüntüler, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Drone ile havadan kaydedilen görüntülerde, asfaltın belirli bir noktadan sonra tamamen su altında kaldığı ve yolun devamının görünmez hale geldiği tespit edildi. Görüntülerde kara yolunun adeta bir gölün içine açılıyormuş izlenimi verdiği görüldü.

Yetkililer, güvenlik riskleri nedeniyle yolun ilgili bölümünü ulaşıma kapattı. Özellikle gece saatlerinde görüş mesafesinin düşmesi ve su seviyesinin değişkenlik gösterebilmesi nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları ve alternatif güzergâhları tercih etmeleri yönünde uyarı yapıldı.