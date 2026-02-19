Mynet Trend

Havai fişek dükkânında korkunç patlama: 12 ölü

Çin’in Hubei eyaletinde havai fişek satışı yapılan dükkanda meydana gelen patlama faciaya dönüştü. Yaklaşık 50 metrekarelik alanın etkilendiği olayda 12 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

Çiğdem Berfin Sevinç

Çin’in Hubei eyaletine bağlı Xiangyang kentinin Zhengji kasabasında dün bir havai fişek dükkanında patlama meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, patlamanın yaklaşık 50 metrekarelik bir alanı etkilediğini kaydederek, 12 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

PATLAMANIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Xiangyang Belediyesi tarafından bugün düzenlenen basın toplantısında, patlamanın dün saat 14.24’te meydana geldiği ve hayatını kaybedenlerden birinin dükkanın sahibi, 11’inin ise müşteri olduğu belirtildi.

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü, yaşamını yitirenlerin ailelerine destek ve yardım çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

