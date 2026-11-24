Yöresel lezzetlerden Sivas kellesi, havaların soğumasıyla yoğun ilgi görmeye başladı. Gün boyu tok tutma ve şifa deposu olan Sivas kellesi, genelde sabah kahvaltısı olarak tüketiliyor. 16 saat süren zahmetli hazırlık sürecinin ardından odun ateşinde pişirilen kuzu kellesi fiyatıyla da sevenlerini cezbediyor. Son bir yıldır fiyatı değişmeyen Sivas kellesi, bu yıl da 250 TL'den satışa sunuluyor.

Kelle, soğuk kış günlerinde enerji vermesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle Sivaslıların vazgeçilmesi olurken şehir dışından gelen vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Aydın'dan Sivas'a çalışmaya gelerek kelle yeme alışkanlığı kazanan Erdi Arslan, haftada bir kelle yediğinin söyleyerek, "Aydın'dan Sivas'a geldim. Kelleyi seviyorum, Ege bölgesinde böyle alışkanlıklar bulunmuyor.

Sivas'ta kelleyle tanıştıktan sonra devamlı yemeye geliyorum, çok güzel yapıyorlar. Burada arkadaşlar beni kelle yemeye alıştırdılar. Her hafta ve ya iki haftada bir gelip kelle yiyoruz. Sivas kellesini yiyince soğuğu hissetmiyorsun. Sivas'ın soğuk havasına karşı bire bir vitamin deposu" dedi.

Sivaslı Tuncay Arpa ise havalar soğuduğu zaman devamlı kelle yemeye gittiğini ifade ederek, "Şu an aralık ayına doğru gidiyoruz. Sivas'ta kelle sezonu açıldı. Artık kış geldi havalar soğudu sabah vitamini kelle yemeye geleceğiz.

Sivas soğuk bir memleket olduğu için sabah güne kelle veya çorbayla başlıyoruz. Zinde kalıyoruz, soğuğu hissetmiyoruz. Sivas kellesi insanı dinç tutar o yüzden bu soğuk havalarda herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

İşletme sahibi Davut Şahapoğlu, Sivas kellesi yiyerek güne başlayanların soğuk havayı hissetmeyeceğini vurgulayarak, "Kelle yeme alışkanlığı yıllardır Sivas'ta önde gelen bir alışkanlık. Bizde kahvaltıda peynir, zeytin yerine kelle yenir.

16 saat odun ateşinde pişen kelleyi halkımızda çok seviyor, ilgi gösteriyor. Gün boyu tok tutma özelliği var ve protein açısından çok zengin. İnsanların dinç kalmasının sebebi kelle yemeleri. Sabah Sivas kellesi yiyerek güne başlayan bir insan soğuktan etkilenmez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır