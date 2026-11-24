Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde mantar toplamak için ormana çıkan İsmail Ceylan, 500 gram ağırlığında ve 33 santimetre genişliğindeki "Dedebölük" mantarını görünce hayretini gizleyemedi.

ORMANLIK ALANDA DEV MANTAR BULDU

Hisarcık’ta ailesiyle birlikte mantar toplamaya çıkan İsmail Ceylan, ormanlık alanda büyüklüğüyle dikkat çeken dev bir mantara rastladı.

YARIM KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA, 3 SANTİMETRE GENİŞLİĞİNDE

Eski Hisarcık-Simav yolu üzerindeki Gölcük mevkiinde mantar arayan Ceylan, Gölcük Dağı’nın zirvesinde bir çam ağacının dibinde devasa boyutlarda bir mantar buldu. Yaptığı ölçümde mantarın genişliğinin 33 santimetre, ağırlığının ise 500 gram olduğunu belirledi.

İLK KEZ KARŞILAŞTI

Yörede "Dedebölük" olarak bilinen mantarın büyüklüğü karşısında şaşkınlık yaşayan Ceylan, ormanda daha önce bu boyutta bir mantarla karşılaşmadığını ifade etti.

SADECE TUZLAMAK YETİYOR

Bulduğu mantarın kendisi için beklenmedik ve güzel bir sürpriz olduğunu dile getirdi. Mantarın lezzetine ilişkin de bilgi veren Ceylan, üzerine hafifçe tuz serpilerek soba üzerinde pişirildiğinde oldukça lezzetli olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır