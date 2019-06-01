Havalimanlarında bayram yoğunluğu

Öte yandan İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA da 9 günlük bayram tatilinde terminallerde yaşanacak yoğunluğa karşı çeşitli önlemler aldı. Bayram tatili boyunca tüm operasyon ekibinin görev başında olacağı açıklanırken, çalışanlar da yoğunluğun yaşandığı alanlara zamanında müdahale ederek, yolculara gerekli yönlendirmeleri yapıyor.

İstanbul Havalimanı'nda dün 180 bin 713 yolcu ağırlanırken, bugün, THY uçaklarının doluluk oranlarının yüzde 85,4'e varacağı öğrenildi. Bu kapsamda daha önce planlanan 495 gidiş seferine ilave olarak uçuşlar da düzenlendi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular güvenlik noktalarındaki aramaların ardından terminale giriş yaptı. Havalimanı personelleri tarafından yönlendirilen yolcular, bilet ve bagaj işlemlerinin ardından uçaklarının bulunduğu köprülere yönlendirildi. Terminallerin girişlerindeki güvenlik noktaları, kontuarlar ile pasaport noktaları önünde zaman zaman yoğunluk meydana geldiği görüldü.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yoğunluğa sebep oldu. İstanbul’un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda normal günlerin üzerinde bir yoğunluk yaşandı. Yolcular bilet işlemlerinin gerçekleştirildiği kontuarlarda ve pasaport kontrol noktalarında zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. Havalimanı yetkililerinin aldığı önlemler sonucunda yolcular sorunsuz bir şekilde uçaklarına gitti.

Bu arada İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG tarafından havalimanını kullanan yolculara bisiklet ile çikolata dağıtıldı. Ayrıca çocuk yolcular havalimanında bulunan “Seksek” alanlarında oyun oynayarak renkli görüntüler oluşturdular.

İSTANBUL’DAN MOTOGP’YE

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini İtalya’da geçireceğini belirten Hüseyin Taşlıçukur, "İtalya’ya gideceğiz. Orada birkaç tane lokasyon var. Oraları gezeceğiz. Bir de MotoGP organizasyonu var. Tam şansımıza yarışlar İtalya’da. Gitmişken o yarışı da izleyeceğiz. Bayramlar herkese mutluluk getiriyor. Bayramların değerinin unutulmaması dileğiyle mutlu bayramlar diliyorum” dedi.

Tatil için Antalya’ya giden Hakan Eneş ise, "Biz bayram tatilimizi birleştirdik. Şimdi Antalya’ya gidiyoruz. 4 gece 5 gün kalacağız. İstanbul’a erken döneceğiz” dedi.

