Mynet Trend

Havalimanlarında bayram yoğunluğu

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 01.06.2019 11:58 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı'nda dün başlayan Ramazan Bayramı tatili hareketliliği, bugün de artarak devam ediyor. Tatili İstanbul dışında geçirmeyi planlayanlar sabah erken saatlerden itibaren geldikleri havalimanında yoğunluğa neden oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da her geçen saat yoğunluğun arttığı görüldü.

Havalimanlarında bayram yoğunluğu

Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular güvenlik noktalarındaki aramaların ardından terminale giriş yaptı. Havalimanı personelleri tarafından yönlendirilen yolcular, bilet ve bagaj işlemlerinin ardından uçaklarının bulunduğu köprülere yönlendirildi. Terminallerin girişlerindeki güvenlik noktaları, kontuarlar ile pasaport noktaları önünde zaman zaman yoğunluk meydana geldiği görüldü.

İstanbul Havalimanı'nda dün 180 bin 713 yolcu ağırlanırken, bugün, THY uçaklarının doluluk oranlarının yüzde 85,4'e varacağı öğrenildi. Bu kapsamda daha önce planlanan 495 gidiş seferine ilave olarak uçuşlar da düzenlendi.

Öte yandan İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA da 9 günlük bayram tatilinde terminallerde yaşanacak yoğunluğa karşı çeşitli önlemler aldı. Bayram tatili boyunca tüm operasyon ekibinin görev başında olacağı açıklanırken, çalışanlar da yoğunluğun yaşandığı alanlara zamanında müdahale ederek, yolculara gerekli yönlendirmeleri yapıyor.

SABİHA GÖKÇEN'DE YOĞUNLUK

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yoğunluğa sebep oldu. İstanbul’un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda normal günlerin üzerinde bir yoğunluk yaşandı. Yolcular bilet işlemlerinin gerçekleştirildiği kontuarlarda ve pasaport kontrol noktalarında zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. Havalimanı yetkililerinin aldığı önlemler sonucunda yolcular sorunsuz bir şekilde uçaklarına gitti.

Bu arada İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG tarafından havalimanını kullanan yolculara bisiklet ile çikolata dağıtıldı. Ayrıca çocuk yolcular havalimanında bulunan “Seksek” alanlarında oyun oynayarak renkli görüntüler oluşturdular.

sabiha-gokcende-bayram-tatili-yogunlugu_2941_dhaphoto2

İSTANBUL’DAN MOTOGP’YE

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini İtalya’da geçireceğini belirten Hüseyin Taşlıçukur, "İtalya’ya gideceğiz. Orada birkaç tane lokasyon var. Oraları gezeceğiz. Bir de MotoGP organizasyonu var. Tam şansımıza yarışlar İtalya’da. Gitmişken o yarışı da izleyeceğiz. Bayramlar herkese mutluluk getiriyor. Bayramların değerinin unutulmaması dileğiyle mutlu bayramlar diliyorum” dedi.

Tatil için Antalya’ya giden Hakan Eneş ise, "Biz bayram tatilimizi birleştirdik. Şimdi Antalya’ya gidiyoruz. 4 gece 5 gün kalacağız. İstanbul’a erken döneceğiz” dedi.

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktıPusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı
İstanbul'daki korkunç olayda yeni gelişme! İstanbul'daki korkunç olayda yeni gelişme!
İstanbul'da bugün! Gören şaştı kaldıİstanbul'da bugün! Gören şaştı kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ramazan bayramı bayram tatili İstanbul havalimanı

En Çok Okunan Trend Haberler

İBB'den flaş karar! 22 yıllık yasak kalktı

İBB'den flaş karar! 22 yıllık yasak kalktı

Meteoroloji'den yağış uyarısı!

Meteoroloji'den yağış uyarısı!

Bunu daha önce görmediniz

Bunu daha önce görmediniz

Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak"

Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak"

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Antalya'da tatilciler isyan etti: Geldiğimizde şok olduk

Antalya'da tatilciler isyan etti: Geldiğimizde şok olduk

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yunanistan'da dövüp Türkiye'ye gönderdiler

Yunanistan'da dövüp Türkiye'ye gönderdiler

Kiralık katilden kan donduran ifadeler

Kiralık katilden kan donduran ifadeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki korkunç olayda yeni gelişme! Okurken kanınız donacak

İstanbul'daki korkunç olayda yeni gelişme!

İstanbul'da bayram öncesi yollar boşaldı!

İstanbul'da bugün! Gören şaştı kaldı

İBB'den köprü geçişleri için yeni karar! 22 yıllık yasak kalktı

İBB'den flaş karar! 22 yıllık yasak kalktı

Dolmabahçe Sarayı'nda bulundu! Daha önce görmediniz

Bunu daha önce görmediniz

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! Yağış uyarısı geldi

Meteoroloji'den yağış uyarısı!

Gelibolu Yarımadası için "kesin korunacak hassas alan" kararı

Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.