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Havaya fırlatıp üzerinden geçti! Yaşlı kadın kabusu yaşadı! İşte o korkunç anlar...

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Hindistan'ın Sambhal kentinde evinin önünde oturan yaşlı bir kadın ineğin saldırısına uğradı. Hayatının şokunu yaşayan kadını önce havaya fırlattı sonra da üzerinden geçti. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Sambhal kentinde 6 Temmuz günü evinin önünde oturan yaşlı bir kadın, yoldan geçen başıboş ineğin saldırısına uğradı.

Havaya fırlatıp üzerinden geçti! Yaşlı kadın kabusu yaşadı! İşte o korkunç anlar... 1

HAVAYA FIRLATIP ÜZERİNDEN GEÇTİ

Kamera kayıtlarında ineğin kadına şiddetle çarptığı, ardından havaya fırlatıp yere düşürdüğü görülüyor. Başıboş hayvan, kısa bir süre içinde yerdeki kadının üzerinden geçerek olay yerinden uzaklaştı.

Havaya fırlatıp üzerinden geçti! Yaşlı kadın kabusu yaşadı! İşte o korkunç anlar... 2

Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan kadının kolunda kırıklar olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinden ciddi şekilde yaralandığı bildirildi. Kadının hayati tehlikesi bulunmazken yetkililer soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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