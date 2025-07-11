Havaya fırlatıp üzerinden geçti! Yaşlı kadın kabusu yaşadı! İşte o korkunç anlar...

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Sambhal kentinde 6 Temmuz günü evinin önünde oturan yaşlı bir kadın, yoldan geçen başıboş ineğin saldırısına uğradı.
Kamera kayıtlarında ineğin kadına şiddetle çarptığı, ardından havaya fırlatıp yere düşürdüğü görülüyor. Başıboş hayvan, kısa bir süre içinde yerdeki kadının üzerinden geçerek olay yerinden uzaklaştı.
Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan kadının kolunda kırıklar olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinden ciddi şekilde yaralandığı bildirildi. Kadının hayati tehlikesi bulunmazken yetkililer soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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