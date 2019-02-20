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Havucun en lezzetli halini deneyimleyeceğiniz 8 havuçlu tarif

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.02.2019 15:28 | Son Güncelleme

Tavuçseverleri bu yana alabilir miyiz? Onlar için birbirinden enfes tatlısından tuzlusuna kadar havuçlu tarifleri sizler için pişirdik, bir araya getirdik. Şimdiden afiyetler dileriz :)

Havucun en lezzetli halini deneyimleyeceğiniz 8 havuçlu tarif

Kış mevsiminin en lezzetli sebzelerinden olan havucu kıtır kıtır yemeye bayılıyoruz. Vitamin deposu olan havucu seven de sevmeyen de bu tariflere bayılacak.

Mavi haşhaşlı havuçlu kek

havuç

Dilerseniz altın gününe dilerseniz can sıkıntısına karşı hazırlayabileceğiniz mavi haşhaşlı, havuçlu kekimiz var. Haydi, mutfağa bekliyoruz sizi de! Tarifimiz son derece basit ve bir o kadar da lezzetli. Detaylarını görmek için tıklayın.

Havuçlu poğaça

poğaça
Farklı bir lezzet arayanlar için kahvaltıları çoşturacak tarifimiz geliyor: Havuçlu poğaça. Peynirle havucun uyumu enfes. Denedikten sonra en özel tarifler listesine girmeye aday kendileri. Detaylarını görmek için tıklayın.

Havuçlu lezzet topları

top
Davet sofralarının vazgeçilmez tarifi havuçlu lezzet topları tadının yanı sıra görüntüsüyle de misafirlerinizi etkilemeyi başaracak. Hem ikramlık hem de atıştırmalık olan bu lezzet toplarının yapımı son derece pratik. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Tarçın kokulu havuç muffin

muffin
Girdiği her tarife ayrı bir lezzet katan tarçının havuçla olan uyumu dillere destan! Beş çayına en çok yakışan muffinler için sizi şöyle alalım...

Havuç kızartması

havuç
Kızartılmış havuç ve sarımsağın uyumunu daha önce deneyimlemeyenler daha fazla vakit kaybetmesin! Standart kızartma alışkanlıklarınızı bir kenara bıraktıracak, kışın vazgeçilmez yemeği haline gelecek tarifin detayları için tıklayın.

Havuçlu yumurta kızartma

kızartma
Bu ikili kahvaltı sofranızın vazgeçilmezi olmak için sabırsızlanıyor. Mücver gibi ama değil gibi de:) Bakalım siz nasıl bulacaksınız bu tarifimizi! Detaylarını görmek için tıklayın.

Fıstık ezmeli havuç

fıstık

Fıstık ezmesi ve havuç kullanarak şöyle farklı bir meze hazırlamaya ne dersiniz? Sosu hazırladıktan sonra tek başına tüketebilir ya da salata, makarna gibi yiyeceklerinize dahil edebilirsiniz. Detayları öğrenmek için tıklayın.

Çikolatalı havuçlu kek

havuçlu
Bu ıssız adam keki değil. Çok daha güzeli! Detayları görmek için tıklayın.

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