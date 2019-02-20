Havucun en lezzetli halini deneyimleyeceğiniz 8 havuçlu tarif

Kış mevsiminin en lezzetli sebzelerinden olan havucu kıtır kıtır yemeye bayılıyoruz. Vitamin deposu olan havucu seven de sevmeyen de bu tariflere bayılacak.

Mavi haşhaşlı havuçlu kek

Dilerseniz altın gününe dilerseniz can sıkıntısına karşı hazırlayabileceğiniz mavi haşhaşlı, havuçlu kekimiz var. Haydi, mutfağa bekliyoruz sizi de! Tarifimiz son derece basit ve bir o kadar da lezzetli. Detaylarını görmek için tıklayın.

Havuçlu poğaça



Farklı bir lezzet arayanlar için kahvaltıları çoşturacak tarifimiz geliyor: Havuçlu poğaça. Peynirle havucun uyumu enfes. Denedikten sonra en özel tarifler listesine girmeye aday kendileri. Detaylarını görmek için tıklayın.

Havuçlu lezzet topları



Davet sofralarının vazgeçilmez tarifi havuçlu lezzet topları tadının yanı sıra görüntüsüyle de misafirlerinizi etkilemeyi başaracak. Hem ikramlık hem de atıştırmalık olan bu lezzet toplarının yapımı son derece pratik. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Tarçın kokulu havuç muffin



Girdiği her tarife ayrı bir lezzet katan tarçının havuçla olan uyumu dillere destan! Beş çayına en çok yakışan muffinler için sizi şöyle alalım...