'Hayal ettiğim gibi olmadı' diyerek paylaştı, incili kazağı başına iş açtı!

Sosyal haber sitesi Reddit'te yer alan bir fotoğraf, sosyal medya kullanıcılarının gündemindeydi. Aldığı bluzun incilerinin göğüs uçları hizasında yer alması nedeniyle zor duruma düştüğünü belirten kadın, Reddit kullanıcıların espirili yorumlarından kaçamadı.

İşte 'Tasarımcılar kesinlikle ne yaptıklarını biliyorlardı' diyen kullancılardan gelen bazı yorumlar:

'Üniversitedeyken göğüslerime piercing yaptırdığımda aynı bu şekilde görünüyordum.'

'Aslında bunlar yıllardır var. Nerede olduklarını bilmek istiyorsanız seks oyuncağı satan mağazalara bakabilirsiniz.'

'Bunu düşünen tasarımcıları kutlarım. İyi iş çıkardılar.'

'Adil olmak gerekirse çirkin bir tişört.'

'Göğüslerini sakinleştir.'



