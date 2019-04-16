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'Hayal ettiğim gibi olmadı' diyerek paylaştı, incili kazağı başına iş açtı!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KOMİK  | 16.04.2019 11:23 | Son Güncelleme

Yakışacağını düşündüğünüz her şey umduğunuz gibi olmayabilir. Tıpkı bu kadının başına gelenler gibi. Alışveriş yaptıktan sonra karşılaştığı durumu sosyal medya hesabında paylaşan adı açıklanmayan kadın, bir anda Reddit kullanıcılarının gündeminde yer aldı. Talihsiz kadın, 'hayal ettiğim gibi olmadı' diyerek paylaştığı bu karenin kuşkusuz bu kadar ses getireceğini tahmin etmiyordu.

'Hayal ettiğim gibi olmadı' diyerek paylaştı, incili kazağı başına iş açtı!

Sosyal haber sitesi Reddit'te yer alan bir fotoğraf, sosyal medya kullanıcılarının gündemindeydi. Aldığı bluzun incilerinin göğüs uçları hizasında yer alması nedeniyle zor duruma düştüğünü belirten kadın, Reddit kullanıcıların espirili yorumlarından kaçamadı.

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İşte 'Tasarımcılar kesinlikle ne yaptıklarını biliyorlardı' diyen kullancılardan gelen bazı yorumlar:

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'Üniversitedeyken göğüslerime piercing yaptırdığımda aynı bu şekilde görünüyordum.'
'Aslında bunlar yıllardır var. Nerede olduklarını bilmek istiyorsanız seks oyuncağı satan mağazalara bakabilirsiniz.'
'Bunu düşünen tasarımcıları kutlarım. İyi iş çıkardılar.'
'Adil olmak gerekirse çirkin bir tişört.'
'Göğüslerini sakinleştir.'

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Anahtar Kelimeler:
Reddit Eğlenceli fotoğraflar

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