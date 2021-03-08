Hayal Köseoğlu iç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini izledim'

'Bundan rahatsızlık falan da duymadım' diyen Köseoğlu, "Benim görünüşümün, enerjimin, kişiliğimin ve dişiliğimin bu imajı çağrıştırabildiğinin genç kızlığımdan beri farkındayım. Ayrıca içinde bulunduğum sektörün neyi nasıl kullanabileceğini bilecek kadar da uzun süredir sektördeyim" ifadelerini kullandı.

'BİNLERCE KEZ ŞAHİT OLDUM'

Fotoğraf paylaşımıyla ilgili Köseoğlu yaşadıklarını, "Bir fotoğrafın ne etki yaratacağını da koyarken bilecek, hesap edebilecek ve lehime çevirebilecek kadar da kafam çalışıyor. Bedenimdeki avantajların ve dezavantajların magazin tarafından nasıl kullanılabileceğini de çok iyi biliyorum" sözleriyle anlattı.

Köseoğlu, "Mesela bu sene pandemideki aldığım kilolarla sahilde çekilen fotoğraflar da çok travmatik olmasına rağmen o yüzden bana o kadar dokunmadı. Çocukluğumdan beri yerli/yabancı magazinde kadınların bedenlerinin eğlence malzemesi olarak kullanılmasına binlerce kez şahit oldum. Ya seksüalize edilir ya da seks çağrıştıramayacak kadar kusurlu olduğu için alaşağı edilir. Bunu anlayabiliyorum" diye konuştu.

'GİZLİCE FOTOĞRAFLARIMI ÇEKİP...'

Hakkında çıkan haberlerle ilgili Köseoğlu, "Başrolünde oynadığım film yurtdışından ödülle döndüğü gün sabah kalkıp gördüğüm haberin "Dekolteli fotoğraflarıyla yürek hoplattı" olması da problem değil. Veya geçen sene 4 filmde, 1 reyting rekortmeni dizide, 1 oyunda oynayıp, 2 milyon dinlenen bir şarkı çıkarmama rağmen, bir yan karakter olarak Twitter'da tt olmama rağmen bana her röportajda sorulan ilk sorunun direk dansı olmasını da anlayabiliyorum" dedi.