Hayal Köseoğlu iç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini izledim'

Mucize Doktor dizisinde Açelya hemşire karakteriyle herkesin beğenisini kazanan Hayal Köseoğlu, Instagram hesabından paylaştığı iç çamaşırlı pozuyla olay oldu.
Hayal Köseoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı tatil paylaşımları ve direk dansı görüntüleriyle sık sık olay oluyordu. Geçtiğimiz aylarda genç güzel direk dansıyla çok konuşulmuştu. Dans dersleri alan Hayal Köseoğlu'nun direk dans yaptığı anlar takipçilerinden tam not almıştı. Güzel oyuncu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde hakkında çıkan haberlere sitem etti.
Paylaşımına uzunca bir not yazan Köseoğlu, "Geçen sene yaşadıklarımdan biraz bahsetmek istiyorum. Geçen sene neredeyse her sabah uyandığımda 'Hayal Köseoğlu yürekleri hoplattı!' başlığı altında 15 yaşından beri ettiğim dansın, fotoğraf çekimlerinde verdiğim pozların, arkadaşlarımla, ailemle sahilde çektirdiğim bikinili fotoğrafların, kısacası bedenimin seksüalize edilmesini, imajımın erotize edilmesini izledim" dedi.
'Bundan rahatsızlık falan da duymadım' diyen Köseoğlu, "Benim görünüşümün, enerjimin, kişiliğimin ve dişiliğimin bu imajı çağrıştırabildiğinin genç kızlığımdan beri farkındayım. Ayrıca içinde bulunduğum sektörün neyi nasıl kullanabileceğini bilecek kadar da uzun süredir sektördeyim" ifadelerini kullandı.
Fotoğraf paylaşımıyla ilgili Köseoğlu yaşadıklarını, "Bir fotoğrafın ne etki yaratacağını da koyarken bilecek, hesap edebilecek ve lehime çevirebilecek kadar da kafam çalışıyor. Bedenimdeki avantajların ve dezavantajların magazin tarafından nasıl kullanılabileceğini de çok iyi biliyorum" sözleriyle anlattı.
Köseoğlu, "Mesela bu sene pandemideki aldığım kilolarla sahilde çekilen fotoğraflar da çok travmatik olmasına rağmen o yüzden bana o kadar dokunmadı. Çocukluğumdan beri yerli/yabancı magazinde kadınların bedenlerinin eğlence malzemesi olarak kullanılmasına binlerce kez şahit oldum. Ya seksüalize edilir ya da seks çağrıştıramayacak kadar kusurlu olduğu için alaşağı edilir. Bunu anlayabiliyorum" diye konuştu.
Hakkında çıkan haberlerle ilgili Köseoğlu, "Başrolünde oynadığım film yurtdışından ödülle döndüğü gün sabah kalkıp gördüğüm haberin "Dekolteli fotoğraflarıyla yürek hoplattı" olması da problem değil. Veya geçen sene 4 filmde, 1 reyting rekortmeni dizide, 1 oyunda oynayıp, 2 milyon dinlenen bir şarkı çıkarmama rağmen, bir yan karakter olarak Twitter'da tt olmama rağmen bana her röportajda sorulan ilk sorunun direk dansı olmasını da anlayabiliyorum" dedi.
Köseoğlu, "Ama en anlayamadığım şey, herkes bedenimi istediği gibi kullanırken benim kullanmamın yasak olması. Tepedeki biri karar verdiği anda benim bedenime istediği manşeti atabilir, gizlice fotoğraflarımı çekip üzerimden istediği haberciliği yapar ama ben istediğim fotoğrafı koyamam öyle mi? İşte buna yokum sevgili dünya. Korkmayın ısırmaz" sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.
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