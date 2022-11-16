MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hayal Köseoğlu içini döktü! "Çoğumuzun kafasında tek bir ses var..."

Hayal Köseoğlu içini döktü! "Çoğumuzun kafasında tek bir ses var..."

16.11.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce verdiği bir röportajda "Bir kadın olarak kadınlarla yarış atı gibi rekabet halinde olmaktan bıktım. Güzellik, şöhret, vücut, erkek ilgisi, seksapel, gençlik, çekicilik falan filan gibi içi bomboş kavramlar için koşullanmış gibi savaşıp duruyoruz" açıklamasını yapan Hayal Köseoğlu sosyal medyadan içini döktü.

Hayal Köseoğlu içini döktü! "Çoğumuzun kafasında tek bir ses var..."

Hayal Köseoğlu içini döktü. Modern dünyanın maddi-manevi baskıcı düzenine isyan bayrağı açan oyuncu, "Etrafım başarılı insanlarla dolu. Çok parası, ödülleri olan, kendini kanıtlamış, sevenleri, takipçileri milyonlara ulaşmış, güzel, yakışıklı birçok insan var çevremde."

62fcb73fb57f152de85b7ec3

'BU SES AÇ BİR CANAVAR GİBİ'

"Ama ben hayatımda o kadar az mutlu insana rastladım ki inanamazsınız. Çünkü çoğumuzun kafasında tek bir ses var; ‘Yeterli değilsin’! Bu ses, aç bir canavar gibi" dedi.

hayal-koseoglu-kimdir-
"Durmadan sevilmek ve yeterli olmak için eksik gördüğümüz yerleri kapatmaya çalışan robotlara dönüştük. Hangi estetik, hangi marka, hangi yaz tatili, hangi sevgili, hangi teknolojik alet, hangi madde dolduracak acaba içimizdeki eksikliği?"
0x0-1661334497710

"ROBOTTAN FARKIMIZ KALMAYACAK"

"Binlerce şeye sahip olmak için hayatını harcayan, bunun doğru olduğuna inandırılmış, gözünün feri sönmüş insanlarla dolu etrafımız. Yabancılaştık birbirimize. Yakında robottan hiçbir farkımız kalmayacak."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
11 milyon TL'lik araba kriz çıkardı! İcra yolu gözüktü11 milyon TL'lik araba kriz çıkardı! İcra yolu gözüktü
Kurtlar Vadisi geri dönüyor! Memati Baş ve Pala da olacak mı?Kurtlar Vadisi geri dönüyor! Memati Baş ve Pala da olacak mı?
Aşıklardan ilk fotoğraf! Meğer aylar önce...Aşıklardan ilk fotoğraf! Meğer aylar önce...
Anahtar Kelimeler:
Hayal Köseoğlu

En Çok Okunan Haberler

Yeni ceza türleri geliyor! O suçlara hapis yerine...

Yeni ceza türleri geliyor! O suçlara hapis yerine...

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

O Ses Türkiye'den ayrılma sebebi...

O Ses Türkiye'den ayrılma sebebi...

İstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti! Anne ve babası bıçaklanan polis memuru kurşun yağdırdı

İstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti! Anne ve babası bıçaklanan polis memuru kurşun yağdırdı

Efsane isimler de yetmedi! Kurtlar Vadisi geri dönüyor ama...

Efsane isimler de yetmedi! Kurtlar Vadisi geri dönüyor ama...

Fiyatı dudak uçuklatıyor! Dünyanın en pahalılarından... Kilosu 100 bin liradan alıcı buluyor

Fiyatı dudak uçuklatıyor! Dünyanın en pahalılarından... Kilosu 100 bin liradan alıcı buluyor

İlginizi Çekebilir

Seks yapmak faydalı ama böylesi daha faydalı!

Seks yapmak faydalı ama böylesi daha faydalı!

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları'nda öne çıkan flaş indirimdeki ürünler

Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları'nda öne çıkan flaş indirimdeki ürünler

Olmayanı makyaj hilesiyle oldurdu! Görenler şaştı kaldı

Olmayanı makyaj hilesiyle oldurdu! Görenler şaştı kaldı

İki hafta içti, hayatı karardı! Organ nakli oldu

İki hafta içti, hayatı karardı! Organ nakli oldu

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.