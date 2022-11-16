Hayal Köseoğlu içini döktü! "Çoğumuzun kafasında tek bir ses var..."

Hayal Köseoğlu içini döktü. Modern dünyanın maddi-manevi baskıcı düzenine isyan bayrağı açan oyuncu, "Etrafım başarılı insanlarla dolu. Çok parası, ödülleri olan, kendini kanıtlamış, sevenleri, takipçileri milyonlara ulaşmış, güzel, yakışıklı birçok insan var çevremde."

'BU SES AÇ BİR CANAVAR GİBİ'

"Ama ben hayatımda o kadar az mutlu insana rastladım ki inanamazsınız. Çünkü çoğumuzun kafasında tek bir ses var; ‘Yeterli değilsin’! Bu ses, aç bir canavar gibi" dedi.



"Durmadan sevilmek ve yeterli olmak için eksik gördüğümüz yerleri kapatmaya çalışan robotlara dönüştük. Hangi estetik, hangi marka, hangi yaz tatili, hangi sevgili, hangi teknolojik alet, hangi madde dolduracak acaba içimizdeki eksikliği?"



"ROBOTTAN FARKIMIZ KALMAYACAK"

"Binlerce şeye sahip olmak için hayatını harcayan, bunun doğru olduğuna inandırılmış, gözünün feri sönmüş insanlarla dolu etrafımız. Yabancılaştık birbirimize. Yakında robottan hiçbir farkımız kalmayacak."

