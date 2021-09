Hayat Bilgisi’nin Hanako’su Ayumi Takano’yu gören 'Bu kadın hiç yaşlanmıyor mu?' diyor

Japon oyuncu Ayumi Takano Türkiye’ye geldiği gibi yıldızı parladı. İlk filmi Her Şey Güzel Olacak’tan sonra adeta ülkemizin Japon oyuncu ihtiyacını karşılayan isim haline gelen Takano, Hayat Bilgisi’nde İngilizce öğretmeni Hanako’yu canlandırmıştı. Son hali merak edilen başarılı oyuncuyu görenler “bu kadın yaşlanmıyor mu?” diye sorgulamaktan kendilerini alamadı.

HAYAT BİLGİSİ’NİN HANAKO’SU AYUMİ TAKANO SON HALİ

Türk televizyon dizilerinin en çok sevilenleri arasına adını yazdıran Hayat Bilgisi 2003 yılında fırtına gibi ekranlarda esiyordu. Aradan 18 yılın ardından, pek çok yaş almasıyla birlikte görüntüsü de ister istemez değişti. Ancak bir isim var ki neredeyse hiç yaşlanmadı. Bu kişi elbette dizinin Hanako’sunu canlandıran Ayumi Takono. İşte Japon oyuncunun son hali:

AYUMİ TAKANO KAÇ YAŞINDA?

Ayumi Takano’yu görenler hiç yaşlanmadığını görünce en çok sordukları soru yaşı oldu. Japon oyuncu bu yıl itibarıyla 48 yaşına girdi. 50’ye merdiven dayayan güzel oyuncunun yaşını hiç göstermemesi şaşkınlık yarattı.

AYUMİ TAKANO KİMDİR?

25 Şubat 1973'te Japonya'nın başkenti Tokyo'da dünyaya gelen Ayumi Takano; üniversite eğitimini ülkesi Japonya'da Nihon Üniversitesi Sanat Fakültesi Tiyatro Bölümünde aldı.

Sonra aynı okulun televizyon bölümünden mezun oldu. On sekiz yaşındayken Oscar Promotion’a girdi ve burada oyunculuk eğitimine devam etti. Öğrenciliği sırasında çeşitli reklam filmlerinde starların stand in görevini yaptı. O dönemlerde üç reklam filminde ve bir dizide oynadı. 1997'de Türkiye'ye geldi ve tesadüfen Japon bir kız arkadaşının yönlendirmesiyle yine aynı yıl içinde 1998'de Her Şey Çok Güzel Olacak filmi ile Türkiye’de çalışmaya başladı. 2000-2002 döneminde Marmara Üniversitesi Sinema-TV Bölümünde yüksek lisans eğitimi aldı.

Yılda 2-3 kere ailesini görmek için Japonya'ya giden Ayumi Takano, hâlen İstanbul'da yaşamaktadır. Japonca, İngilizce ve Türkçeyi oldukça akıcı bir şekilde konuşabilmektedir. Bayan Takano, Türkiye 2010 Japon Yılı'nın resmî olarak dostluk elçisidir.

AYUMİ TAKANO’NUN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Şeflerin Şefi (2021)

Dolunay (2017)

O Hayat Benim -Tea (2016)

Ertuğrul 1890- Michi Kimura (2015)

Aşkım Aşkım- Makiko (2008)

Hırsız Var! (2005)

Ağa Kızı- Yuki (2004)

Japonyalı Gelin (2004)

G.O.R.A. Japon Rehber (2004)

Hadi Uç Bakalım-.Keyoka (2003)

Hayat Bilgisi- Hanako (2003)

Yeşil Işık-(2002)

Aşkım Aşkım-Makiko (2001)

Her Şey Çok Güzel Olacak- Shav Mei (1998)