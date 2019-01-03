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Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan'ın son haline bakın!

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ÜNLÜLER  | 03.01.2019 09:55 | Son Güncelleme

Hayat Bilgisi'nin en eğlenceli karakterlerinden biri olan Kopil'i canlandıran Serhan Arslan'ın o eski halinden eser yok şimdi... Başarılı oyuncu şu sıralar bakın ne yapıyor.

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan'ın son haline bakın!

Çocukluk döneminden beri Şehir Tiyatroları'nda sahneye çıkan Serhan Arslan, üniversite eğitiminden sonra Londra'da oyunculuk atölyelerinde yer aldı.

Kamera karşısına Bizim Otel isimli dizi ile geçen Serhan Aslan, 22 yaşında Hayat Bilgisi isimli dizide canlandırdığı Kopil Ali karakteriyle Türkiye'nin gönlünde büyük bir yer kazandı.

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Rolüyle gönüllere taht kuran Serhan Arslan şimdi 38 yaşında. Arslan, yıllar içinde yaşadığı değişimle şaşırttı.

Dizi başladığında, 2003 yılında 22 yaşında olan ünlü oyuncu şimdilerde daha olgun.

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Başarılı oyuncu, Instagram hesabında güzel sevgilisi stilist Nazlı Ceren Köksal'la fotoğraflarını da paylaşıyor. Birlikte dünyayı geziyorlar.

Genç oyuncu tiyatroculuğa da devam ediyor.

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Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan

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