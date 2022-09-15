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Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan Nazlı Ceren Köksal ile evlendi!

15.09.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Kopil' karakteri ile tanınan oyuncu Serhan Arslan nikah masasına oturdu. Arslan ve Nazlı Ceren Köksal Yunanistan'ın başkenti Atina'da 'evet' dediler.

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan Nazlı Ceren Köksal ile evlendi!

Hayat Bilgisi, Cennet Mahallesi ve Yahşi Cazibe gibi oyunlarda yer alan Serhan Arslan'dan güzel haber geldi. 2003-2006 yılları arasında yayınlanan, Perran Kutman, Tarık Pabuççuoğlu, Kerem Kupacı ve Gökçe Bahadır'ın da rol aldığı 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Kopil' karakteriyle şöhreti yakalayan Serhan Arslan dünya evine girdi.

Uzun süredir modacı Nazlı Ceren Köksal ile aşk yaşayan oyuncu Yunanistan'ın başkenti Atina'da evlendi.

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Arslan ile Köksal'ı bu mutlu gününde yakın dostları da yalnız bırakmadı.

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Nazlı Ceren Köksal nikah fotoğraflarını "Hayatımızın en gürültülü evet'i" notuyla yayınladı.

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