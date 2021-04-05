MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su Kerem Kupacı'dan şaşırtan karar!

Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su Kerem Kupacı'dan şaşırtan karar!

05.04.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat Bilgisi dizisindeki 'Pikaçu Kerem' rolüyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı, Türkiye ve Londra arasında mekik dokuyor. İşte ünlü oyuncunun yeni işi...

Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su Kerem Kupacı'dan şaşırtan karar!

2003 yılında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisinde Perran Kutman'ın canlandırdığı Afet Güçverir'in kardeşi Pikaçu Kerem rolünü oynayan ve rolüyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı, yıllar sonra yeniden gündem oldu.

Uzun süredir ekranlarda olmayan oyuncu, yurt dışına taşınma kararı aldı. Ancak ünlü oyuncu tam anlamıyla da ülkeyi terk etmedi. Türkiye ve Londra arasında mekik dokuyan Kupacı takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Sık sık Türkiye'ye geldiğini söyleyen Kupacı "Türkiye'ye gelecek misiniz" sorusuna "Evet sürekli gelip gidiyorum" yanıtını verdi.

Ekran Alıntısı

Yaklaşık dört aydır genç yeteneklere online tiyatro eğitimi veren oyuncunun, Türkiye ve İngiltere'den öğrencileri var.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi
Havuza üstsüz girdi! Göğüslerini elleriyle kapadıHavuza üstsüz girdi! Göğüslerini elleriyle kapadı
Yeni sevgiliyle aşk pozu olay olduYeni sevgiliyle aşk pozu olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Kerem Kupacı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

'Sadakatsiz'in yıldızını hiç böyle görmediniz!

'Sadakatsiz'in yıldızını hiç böyle görmediniz!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gelin adayı Solmaz dansözlere taş çıkardı

Gelin adayı Solmaz dansözlere taş çıkardı

Partiyi polis bastı! Ünlü isimler bakın nasıl tepki gösterdi

Partiyi polis bastı! Ünlü isimler bakın nasıl tepki gösterdi

Gelinim Mutfakta'da diskalifiye şoku! İşin aslı sonradan anlaşıldı

Gelinim Mutfakta'da diskalifiye şoku! İşin aslı sonradan anlaşıldı

Diğer Haberler

Ece Seçkin'in ailesi peş peşe koronavirüs oldu! 'Allah rızası için...'

Ailesi peş peşe koronavirüs oldu! 'Allah rızası için...'

Defne Samyeli’nin tulumu sosyal medyaya damga vurdu! Defne Samyeli kimdir?

Defne Samyeli tulumu ve sesiyle olay oldu

Havuza üstsüz giren Heidi Klum yine olay oldu

Havuza üstsüz girdi! Göğüslerini elleriyle kapadı

Ceylan ve kızının değişimi olay oldu

Ceylan ve kızının değişimi olay oldu

Pelin Akil'in aşı sorusu gündeme bomba gibi düştü

Aşı sorusu takipçilerini kızdırdı

Yavuz Bingöl Teşkilat dizisiyle ortaya çıktı

Teşkilat dizisinde ortaya çıktı! Son hali olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.