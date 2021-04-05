Hayat Bilgisi'nin Pikaçu'su Kerem Kupacı'dan şaşırtan karar!

2003 yılında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisinde Perran Kutman'ın canlandırdığı Afet Güçverir'in kardeşi Pikaçu Kerem rolünü oynayan ve rolüyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı, yıllar sonra yeniden gündem oldu.

Uzun süredir ekranlarda olmayan oyuncu, yurt dışına taşınma kararı aldı. Ancak ünlü oyuncu tam anlamıyla da ülkeyi terk etmedi. Türkiye ve Londra arasında mekik dokuyan Kupacı takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Sık sık Türkiye'ye geldiğini söyleyen Kupacı "Türkiye'ye gelecek misiniz" sorusuna "Evet sürekli gelip gidiyorum" yanıtını verdi.

Yaklaşık dört aydır genç yeteneklere online tiyatro eğitimi veren oyuncunun, Türkiye ve İngiltere'den öğrencileri var.

