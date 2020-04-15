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Hayat Bilgisi oyuncularının son hali şaşırttı! Onlarca kilo verdi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 11:07 | Son Güncelleme

2003-2006 yılları arasında izleyicileri ekranları başına kilitleyen efsane lise dizisi Hayat Bilgisi oyuncularının büyük değişimi herkesi şaşkına çeviriyor! Perran Kutman, Kerem Kupacı, İpek Erdem ve Tarık Papuççuoğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Hayat Bilgisi'nin karakterlerinin yaşadıkları değişime tanık olun.

Hayat Bilgisi oyuncularının son hali şaşırttı! Onlarca kilo verdi...

Lise dizilerinin büyük bir popülerlik yaşadığı dönemde yayın hayatına başlayan ve diğerlerinden sıyrılarak unutulmazlar arasına giren Hayat Bilgisi, idealist öğretmen Afet Güçverir'in Rıdvan Kanat Lisesi'ne atanmasıyla başlayan süreci anlatıyordu. Dizide; kardeşi Kerem'in de bu okula kaydolması, yeni arkadaşlarına kendini kabul ettirmeye çalışması ve liseli gençlerin sınavlar, arkadaşlık ve aşk ilişkileri gibi konularda yaşadıkları zorluklar ve keyifli anlar yer alıyordu.

HAYAT BİLGİSİ KARAKTERLERİNİN SON HALLERİ

Perran Kutman (Afet Güçverir)

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Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'un Hürrem'i, televizyon ekranlarının Perihan Abla'sı Perran Kutman; Hayat Bilgisi'nde haksızlıklara karşı çıkan, her zaman doğrunun arkasında duran Afet Öğretmen'i canlandırıyordu. Kendisine "Hocam" diye hitap edenlere sıklıkla söylediği "Hoca camide!" repliğiyle akıllara kazınmıştı.

Kerem Kupacı (Kerem Güçverir)

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Afet Öğretmen'in sarı montuyla akıllara kazınan haylaz kardeşi Pikaçu Kerem'i canlandıran Kerem Kupacı, sonrasında Elveda Rumeli, Elde Var Hayat ve Kırgın Çiçekler gibi dizilerde rol almıştı.

Tarık Papuççuoğlu (Amil Sağlam)

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Rıdvan Kanat Lisesi'nin paragöz okul müdürü Amil Sağlam'ı canlandıran usta oyuncu, Cesaretin Var Mı Aşka ve Gülperi gibi kaliteli yapımlarda yer almasının yanı sıra birçok tiyatro oyununda da rol aldı.

Gökçe Bahadır (Törpü Yeliz)

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Hayat Bilgisi'nden sonra yıldızı en çok parlayan oyunculardan biri olan Gökçe Bahadır, dizide Törpü karakteriyle yer alıyordu. Gökçe Bahadır; Yaprak Dökümü, Dedemin İnsanları ve Ufak Tefek Cinayetler gibi yapımlardaki usta oyunculuğuyla da sinema ve televizyon dünyasına en başarılı sanatçılarından biri olarak adını yazdırdı.

Serhan Arslan (Kopil Ali)

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Sınıfın neşe kaynağı Kopil Ali'yi canlandıran başarılı oyuncu Serhan Arslan, bu projeden sonra Emret Komutanım, Avrupa Yakası, Elveda Rumeli, Yahşi Cazibe ve İki Yalancı gibi sevilen birçok yapımda yer aldı.

İpek Erdem (Barbie Gamze)

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İpek Erdem, dizide okulun zengin ve güzel kızı Gamze'yi canlandırıyordu. Başarılı oyuncu, Elveda Rumeli, Yer Gök Aşk ve Kuzgun gibi başarılı yapımlarda da rol aldı.

Paşhan Yılmazel (Ortega Sedat)

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Paşhan Yılmazel, Hayat Bilgisi'nde Gamze'ye ve futbola olan aşkıyla akıllara kazınan Ortega karakterini canlandırıyordu. Berlin doğumlu olan oyuncu; Doktorlar, Adanalı ve Çılgın Dersane Kampta gibi yapımlarda başarıyla rol aldı.

Yıldız Asyalı (Rüya)

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Dizide Kerem'in aşık olduğu Rüya karakterini canlandıran Yıldız Asyalı, birçok başarılı yapımın ardından son olarak Mucize Doktor'da konuk oyuncu olarak yer aldı.

Ümit Erdim (Var Mısın Arif)

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Değişimiyle en çok şaşırtan ünlülerden biri olan Ümit Erdim, dizide kendini iddiaya girmekten alıkoyamayan Var Mısın Arif karakterini canlandırıyordu.

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