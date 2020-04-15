Hayat Bilgisi oyuncularının son hali şaşırttı! Onlarca kilo verdi...

Lise dizilerinin büyük bir popülerlik yaşadığı dönemde yayın hayatına başlayan ve diğerlerinden sıyrılarak unutulmazlar arasına giren Hayat Bilgisi, idealist öğretmen Afet Güçverir'in Rıdvan Kanat Lisesi'ne atanmasıyla başlayan süreci anlatıyordu. Dizide; kardeşi Kerem'in de bu okula kaydolması, yeni arkadaşlarına kendini kabul ettirmeye çalışması ve liseli gençlerin sınavlar, arkadaşlık ve aşk ilişkileri gibi konularda yaşadıkları zorluklar ve keyifli anlar yer alıyordu.
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'un Hürrem'i, televizyon ekranlarının Perihan Abla'sı Perran Kutman; Hayat Bilgisi'nde haksızlıklara karşı çıkan, her zaman doğrunun arkasında duran Afet Öğretmen'i canlandırıyordu. Kendisine "Hocam" diye hitap edenlere sıklıkla söylediği "Hoca camide!" repliğiyle akıllara kazınmıştı.
Afet Öğretmen'in sarı montuyla akıllara kazınan haylaz kardeşi Pikaçu Kerem'i canlandıran Kerem Kupacı, sonrasında Elveda Rumeli, Elde Var Hayat ve Kırgın Çiçekler gibi dizilerde rol almıştı.
Rıdvan Kanat Lisesi'nin paragöz okul müdürü Amil Sağlam'ı canlandıran usta oyuncu, Cesaretin Var Mı Aşka ve Gülperi gibi kaliteli yapımlarda yer almasının yanı sıra birçok tiyatro oyununda da rol aldı.
Hayat Bilgisi'nden sonra yıldızı en çok parlayan oyunculardan biri olan Gökçe Bahadır, dizide Törpü karakteriyle yer alıyordu. Gökçe Bahadır; Yaprak Dökümü, Dedemin İnsanları ve Ufak Tefek Cinayetler gibi yapımlardaki usta oyunculuğuyla da sinema ve televizyon dünyasına en başarılı sanatçılarından biri olarak adını yazdırdı.
Sınıfın neşe kaynağı Kopil Ali'yi canlandıran başarılı oyuncu Serhan Arslan, bu projeden sonra Emret Komutanım, Avrupa Yakası, Elveda Rumeli, Yahşi Cazibe ve İki Yalancı gibi sevilen birçok yapımda yer aldı.
İpek Erdem, dizide okulun zengin ve güzel kızı Gamze'yi canlandırıyordu. Başarılı oyuncu, Elveda Rumeli, Yer Gök Aşk ve Kuzgun gibi başarılı yapımlarda da rol aldı.
Paşhan Yılmazel, Hayat Bilgisi'nde Gamze'ye ve futbola olan aşkıyla akıllara kazınan Ortega karakterini canlandırıyordu. Berlin doğumlu olan oyuncu; Doktorlar, Adanalı ve Çılgın Dersane Kampta gibi yapımlarda başarıyla rol aldı.
Dizide Kerem'in aşık olduğu Rüya karakterini canlandıran Yıldız Asyalı, birçok başarılı yapımın ardından son olarak Mucize Doktor'da konuk oyuncu olarak yer aldı.
Değişimiyle en çok şaşırtan ünlülerden biri olan Ümit Erdim, dizide kendini iddiaya girmekten alıkoyamayan Var Mısın Arif karakterini canlandırıyordu.
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