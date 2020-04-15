Hayat Bilgisi oyuncularının son hali şaşırttı! Onlarca kilo verdi...

Lise dizilerinin büyük bir popülerlik yaşadığı dönemde yayın hayatına başlayan ve diğerlerinden sıyrılarak unutulmazlar arasına giren Hayat Bilgisi, idealist öğretmen Afet Güçverir'in Rıdvan Kanat Lisesi'ne atanmasıyla başlayan süreci anlatıyordu. Dizide; kardeşi Kerem'in de bu okula kaydolması, yeni arkadaşlarına kendini kabul ettirmeye çalışması ve liseli gençlerin sınavlar, arkadaşlık ve aşk ilişkileri gibi konularda yaşadıkları zorluklar ve keyifli anlar yer alıyordu.

HAYAT BİLGİSİ KARAKTERLERİNİN SON HALLERİ

Perran Kutman (Afet Güçverir)

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'un Hürrem'i, televizyon ekranlarının Perihan Abla'sı Perran Kutman; Hayat Bilgisi'nde haksızlıklara karşı çıkan, her zaman doğrunun arkasında duran Afet Öğretmen'i canlandırıyordu. Kendisine "Hocam" diye hitap edenlere sıklıkla söylediği "Hoca camide!" repliğiyle akıllara kazınmıştı.

Kerem Kupacı (Kerem Güçverir)

Afet Öğretmen'in sarı montuyla akıllara kazınan haylaz kardeşi Pikaçu Kerem'i canlandıran Kerem Kupacı, sonrasında Elveda Rumeli, Elde Var Hayat ve Kırgın Çiçekler gibi dizilerde rol almıştı.

Tarık Papuççuoğlu (Amil Sağlam)

Rıdvan Kanat Lisesi'nin paragöz okul müdürü Amil Sağlam'ı canlandıran usta oyuncu, Cesaretin Var Mı Aşka ve Gülperi gibi kaliteli yapımlarda yer almasının yanı sıra birçok tiyatro oyununda da rol aldı.