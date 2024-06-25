Hayat Hırsızı dizisinin başrol oyuncusu Cemre Baysel olmuştu! Partneri olarak ünlü oyuncu düşünülüyor

“Hayat Hırsızı” adlı dizi NOW’ın eylül ayında yayınlamayı planladığı dizilerin başında yer alıyor.

Ay Yapım imzalı dizinin yönetmeni Hilal Saral... Heyecanla beklenen dizi “Avenida Brasil” dizisinden yola çıkılarak ülkemize uyarlanıyor.

ALPEREN DUYMAZ DÜŞÜNÜLÜYOR

Projeyle ilgili ilk belli olan isim başrol Leyla rolüne hayat verecek olan Cemre Baysel olmuştu. Baysel’in partneri Civan rolü için de birçok kişi ile görüşüldü ve son gelen haberlere göre rol için Alperen Duymaz’ın adı geçiyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin en önemli karakterlerinden Leyla’nın üvey annesi “Nur” için de Gonca Vuslateri’yle görüşüldüğü belirtildi.







