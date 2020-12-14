Hayat yeterince zor değilmiş gibi onu bir de düşünceleriyle zorlaştıran insanlara altın değerinde öneriler!

2000’li yıllarda genç olan ve MSN çılgına kıyısından köşesinden yetişmiş herkes “Hayat bir gündür o da bugündür” klişe cümlesini duymuştur. Klişelerin her zaman kötü olmadığını gösteren bu cümle aslında hayatın değerini anlamak için yapılan en doğru yorumdur. Dünü geri getiremezsiniz; yarında ne olacağını bilemezsiniz. Bu nedenle elinizde yalnızca şu anınız var. Bunun kıymetini en iyi şekilde bilin. Sizler daha büyük kaosa sürükleyen düşünce tarzlarından uzak durmaya çalışın. İşte sizler için hayatı zorlaşlaştıran 8 düşünce tarzını derledik... YA HEP YA HİÇ Hayatınızda her şeyin siyah veya beyaz olmasını düşünemezsiniz. Hayat dediğimiz bu yol ne yazık ki bu kadar basit değil. Meydana gelen olayları yorumlarken grilere yer vermeyi deneyebilirsiniz. Bunu kişiliğinizden ödün vermek ya da kırmızı çizgileri aşmak olarak yorumlamayın. Biraz daha olumlu ve ılımlı tarafından bakmanızı tavsiye ediyoruz. FELAKET SENARYOLARI ÜRETMEK Yaşanan olayların boyutunu abartarak adete felaket tellalığına soyunmanın kimseye fazlası olmaz. Aksine kendinizi bu senaryoların sonrasında daha yorgun ve mutsuz hissedeceksiniz. Mesela partnerinizle kavga ettiğinizde, “Bu kavganın sonunda kesin ayrılacağız, ben başka kimseyle beraber olamayacağım için yalnız ve mutsuz öleceğim” gibi bir düşünce tarzına girmeniz işleri daha da kötüleştirecektir.

ZORUNLULUK HİSSETMEK “-meli, -malı” ekleriyle kurulan zorunluluk cümleleri aslında sorumluluk oluşturan kalıplardır. Üzerinizde kendinizin yarattığı gereksiz bir baskı hissedebilirsiniz. Hatta büyük ve gerçekleşmesi uzak ihtimal olan hedefler koymak bu duruma en güzel örnektir. “ Hiç hata yapmamalıyım, mükemmel olmalıyım” herkesin ideali olsa da aslında hayatımızda yaptığımız en büyük hatalarında başlıca nedenidir. ÇIKARIM YAPMAK Bir durum hakkında elinizde yeterli veri olmamasına rağmen öznel çıkarımlarla yaklaşmak daha kötü bir noktaya gelmenize neden olabilir. Duygularla hareket etmek sanılanın aksine çoğu zaman tatmin etse de, “Kaygılıyım, kötü bir şey olacak” tarzında bir yaklaşım sizi dibe sürükler. AŞIRI GENELLEME Genelleme sıklıkla ön yargıların getirisi olarak karşımıza çıkar. Ancak farkında olmadan kendi hayatımız içinde genellemeler yapabiliriz. En ufak bir talihsizlikte “Bunlar hep beni buluyor, asla işlerim yoluna girmeyecek” düşüncesine kapılmak o negatif enerjinin tüm hayatınızın üzerinde dolaşmasına neden olur. KİŞİSELLEŞTİRMEK Sizinle ilgisi olmasa dahi yaşanan durumu çoğu kez kendi üzerinize yorumladığınız ya da anladığınız anlar olmuştur. Üstelik gerçekçi olmayan bu nedenlerle kendinizi suçlayarak cezalandırma yoluna bile gitmişsinizdir. Özellikle ikili ilişkilerde partnerinize herhangi kötü bir şey yapmadığınızdan eminseniz, “Bana soğuk davranıyor, kesin benim yaptığımı bir şeye kızdı” gibi bir yaklaşımda olmanız işleri çıkmaza sokar.