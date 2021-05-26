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Tek gecelik ilişki yaşadığı kişilerin kafasını kesip öldüren kraliçe: Amina

Seray Üstün Seray Üstün
26.05.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16. yüzyılda toplumların büyük bölümünün ataerkil olduğu bir dönemde bugünkü adıyla Zaria olarak bilinen Zazzua şehrinde, Kraliçe Amina bilinen ilk kadın hükümdar olarak hüküm sürdü. Kraliçeyi şehir efsanesi haline getiren ise aşk hayatındaki acımasız tavrıydı.

Tek gecelik ilişki yaşadığı kişilerin kafasını kesip öldüren kraliçe: Amina

Amina, 1533 yılında Nijerya'nın kuzeyindeki Kaduna eyaletinde bugünkü Zaria olarak bilinen Hausa kabilesinin hükümdarları olan kral Nikatau ve kraliçe Bakwa Turunku'nun çocuğu olarak dünyaya geldi. Amina'nın Karama adında bir erkek kardeşi ve Zaria adında bir kız kardeşi olduğu biliniyordu. Küçük bir kız çocuğuyken bile siyasi ve askeri konulara ilgisi vardı. O dönemlerde sadece erkek çocukları siyasetle ilgileniyordu. Babasından önce kral olan dedesiyle oldukça fazla zaman geçirdi. 16 yaşına geldiğinde ise annesi onu varis olarak seçti ve Amina’ya 40 kadın köle hediye edildi. Genç ve güzel olması nedeniyle onunla evlenmek isteyenlerin sayısı çok fazlaydı. Amina’ya talip olanlar ona hizmetkarlar, kıyafetler ve mücevherler alıyordu ama Amina bunların hepsini geri çevirdi.

Amina kardeşinin hükümdarlığı sırasında, diğer erkek savaşçılarla beraber seferlere katıldı. Amina o kadar cesaretliydi ki tüm savaşçıların lideri olarak atandı. Kardeşi Kral Karama'nın ölümünden sonra taht için sıradaki aday oydu. 1576 yılında Zazzua'nın yeni hükümdarı Amina oldu. Kraliçe olan Amina oldukça sert ve güçlü bir hükümdardı. Komşu olduğu topraklara karşı sayısız ve büyük savaşlar yürüten Amina, saltanatının üçüncü ayında 20.000 metrelik asker ve 1000 kalvary birliği elde etti.

Amina, hükümdar olduğu 34 yıl boyunca evlilik fikrini aklından dahi geçirmedi. Onun yerine ise sevgilileriyle zaman geçirdikten sonra gizlice başlarını keserek öldürmeyi tercih etti. 1610 yılında bir savaş esnasında ölen Amina, Zazzua kraliçesi olarak 34 yıl süren saltanatı sonrasında hala bugün bile Afrika tarihindeki en dikkat çekici ve en güçlü kadın hükümdarlardan biri olarak anılmaya devam ediyor.

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