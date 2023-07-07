MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Hayatımın Neşesi'nin Saliha'sı Uğur Demirpehlivan kimdir, nereli, kaç yaşında? Uğur Demirpehlivan'ın oynadığı diziler

Hayatımın Neşesi'nin Saliha'sı Uğur Demirpehlivan kimdir, nereli, kaç yaşında? Uğur Demirpehlivan'ın oynadığı diziler

07.07.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uğur Demirpehlivan, Hayatımın Neşesi dizisinde Saliha karakterine hayat veriyor. TRT 1'de bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak Hayatımın Neşesi dizisinde Şebnem Bozoklu, Tolga Tekin, Metin Coşkun, Ezgi Tombul, Aras Şenol gibi oyuncular yer alıyor. Dizinin ilk bölümü için geri sayım sürerken birçok kişi ünlü oyuncu hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Uğur Demirpehlivan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Hayatımın Neşesi'nin Saliha'sı Uğur Demirpehlivan hakkında bilgiler...

Uğur Demirpehlivan ile ilgili araştırmalar bugün saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Hayatımın Neşesi dizisi nedeniyle hız kazandı. Ailesi ve çocukları için üniversite hayatını terk eden ve yıllar sonra fakülteye geri dönme kararı alan Neşe'nin başına gelenlerin işleneceği Hayatımın Neşesi dizisi için geri sayım sürüyor. Hayatımın Neşesi'nin Saliha'sı Uğur Demirpehlivan merak konusu oldu. İşte Uğur Demirpehlivan hakkında hakkında merak edilenler...

UĞUR DEMİRPEHLİVAN KİMDİR?

Uğur Demirpehlivan 1 Ocak 1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Uğur Demirpehlivan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitirmiştir.

Başarılı oyuncu, ilk oyunculuk deneyimini 1998 yılında yayınlanan Kanal Yumuşak G isimli dizide yaşamıştır.

Birçok yapımda rol alan Demirpehlivan, Şakir Demirpehlivan ile evlenmiştir. Çiftin bu evlilikten Eylül adında bir kızı olmuştur.

HAYATIMIN NEŞESİ'NİN SALİHA'SI UĞUR DEMİRPEHLİVAN'IN DİZİLERİ

1998 Kanal Yumuşak G
2000 Hayat Bağları
2001 Paşa Baba Konağı
2006 Kırık Kanatlar
2006-2007 Köprü
2007 Dağlar Delisi
2008 Baba Ocağı
2008 Üvey Anne
2011 Bir Çocuk Sevdim
2012 Ustura Kemal
2013-2014 Fatih Harbiye
2015 Çilek Kokusu
2016 Hanım Köylü
2017 Meryem
2018 Ege'nin Hamsisi
2019-2021 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
2023 Yalı Çapkını
2023 Hayatımın Neşesi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ya Çok Seversen konusu nedir, oyuncuları kimdir?Ya Çok Seversen konusu nedir, oyuncuları kimdir?
Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi büyüdü! Son hali olay oldu Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi büyüdü! Son hali olay oldu
Yarışmada şoke eden görüntüler! Tepki yağdıYarışmada şoke eden görüntüler! Tepki yağdı
Anahtar Kelimeler:
Şebnem Bozoklu tolga tekin bozok ünlü oyuncu yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Zamlar sonrası paylaşım yapan Mustafa Sarıgül, sosyal medyada gündem oldu
Zamlar sonrası paylaşım yapan Mustafa Sarıgül, sosyal medyada gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cinsel ilişkiye girmeyi reddetti! Tehdit edilince penisini kesti

Cinsel ilişkiye girmeyi reddetti! Tehdit edilince penisini kesti

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

Kalabalığın arasından kıyıya kadar geldi! Çığlık sesleri eksilmedi

Kalabalığın arasından kıyıya kadar geldi! Çığlık sesleri eksilmedi

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.