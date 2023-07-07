Hayatımın Neşesi'nin Saliha'sı Uğur Demirpehlivan kimdir, nereli, kaç yaşında? Uğur Demirpehlivan'ın oynadığı diziler

Uğur Demirpehlivan ile ilgili araştırmalar bugün saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Hayatımın Neşesi dizisi nedeniyle hız kazandı. Ailesi ve çocukları için üniversite hayatını terk eden ve yıllar sonra fakülteye geri dönme kararı alan Neşe'nin başına gelenlerin işleneceği Hayatımın Neşesi dizisi için geri sayım sürüyor. Hayatımın Neşesi'nin Saliha'sı Uğur Demirpehlivan merak konusu oldu. İşte Uğur Demirpehlivan hakkında hakkında merak edilenler...
Uğur Demirpehlivan 1 Ocak 1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Uğur Demirpehlivan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitirmiştir.
Başarılı oyuncu, ilk oyunculuk deneyimini 1998 yılında yayınlanan Kanal Yumuşak G isimli dizide yaşamıştır.
Birçok yapımda rol alan Demirpehlivan, Şakir Demirpehlivan ile evlenmiştir. Çiftin bu evlilikten Eylül adında bir kızı olmuştur.
1998 Kanal Yumuşak G
2000 Hayat Bağları
2001 Paşa Baba Konağı
2006 Kırık Kanatlar
2006-2007 Köprü
2007 Dağlar Delisi
2008 Baba Ocağı
2008 Üvey Anne
2011 Bir Çocuk Sevdim
2012 Ustura Kemal
2013-2014 Fatih Harbiye
2015 Çilek Kokusu
2016 Hanım Köylü
2017 Meryem
2018 Ege'nin Hamsisi
2019-2021 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
2023 Yalı Çapkını
2023 Hayatımın Neşesi