Hayatımın Neşesi'nin Saliha'sı Uğur Demirpehlivan kimdir, nereli, kaç yaşında? Uğur Demirpehlivan'ın oynadığı diziler

Uğur Demirpehlivan ile ilgili araştırmalar bugün saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Hayatımın Neşesi dizisi nedeniyle hız kazandı. Ailesi ve çocukları için üniversite hayatını terk eden ve yıllar sonra fakülteye geri dönme kararı alan Neşe'nin başına gelenlerin işleneceği Hayatımın Neşesi dizisi için geri sayım sürüyor. Hayatımın Neşesi'nin Saliha'sı Uğur Demirpehlivan merak konusu oldu. İşte Uğur Demirpehlivan hakkında hakkında merak edilenler...

UĞUR DEMİRPEHLİVAN KİMDİR?

Uğur Demirpehlivan 1 Ocak 1963 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Uğur Demirpehlivan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitirmiştir.

Başarılı oyuncu, ilk oyunculuk deneyimini 1998 yılında yayınlanan Kanal Yumuşak G isimli dizide yaşamıştır.

Birçok yapımda rol alan Demirpehlivan, Şakir Demirpehlivan ile evlenmiştir. Çiftin bu evlilikten Eylül adında bir kızı olmuştur.

HAYATIMIN NEŞESİ'NİN SALİHA'SI UĞUR DEMİRPEHLİVAN'IN DİZİLERİ

1998 Kanal Yumuşak G

2000 Hayat Bağları

2001 Paşa Baba Konağı

2006 Kırık Kanatlar

2006-2007 Köprü

2007 Dağlar Delisi

2008 Baba Ocağı

2008 Üvey Anne

2011 Bir Çocuk Sevdim

2012 Ustura Kemal

2013-2014 Fatih Harbiye

2015 Çilek Kokusu

2016 Hanım Köylü

2017 Meryem

2018 Ege'nin Hamsisi

2019-2021 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

2023 Yalı Çapkını

2023 Hayatımın Neşesi



