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Hayatımın Neşesi'nin yıldızı Şebnem Bozoklu bu defa ezber bozdu! Yüz güzelliğinin sırrı bakın neymiş

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.04.2024 13:48
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Son olarak Tolga Tekin, Metin Coşkun ve Ezgi Tombul gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Hayatımın Neşesi dizisinde rol alan Şebnem Bozoklu bu defa ezber bozdu. Güzelliğiyle dikkat çeken Bozoklu'nun yüz güzelliği için verdiği öneri herkesi şaşırttı.

Hayatımın Neşesi'nin yıldızı Şebnem Bozoklu bu defa ezber bozdu! Yüz güzelliğinin sırrı bakın neymiş

Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu yapımcılığını Orchestra Content’in üstlendiği "Mucize Aynalar" filmiyle gündemde. Aziz Nesin’in hikâyelerinden yola çıkılarak Tolga Örnek tarafından çekilen filmde Cengiz Bozkurt’un hayat verdiği mucit Şahap Cenabettin’in eşi Emel’e hayat veren Bozoklu başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiriyor.

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çeken Şebnem Bozoklu 'yüz güzelliği' için verdiği öneri ile gündem oldu.

şebnem

ÖNERİSİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın Youtube kanalına konuşan oyuncu “Bana ‘Cildin ne kadar güzel’ diyorlar. ‘Ne yapıyorsun, hangi kremi sürüyorsun?’ diye soruyorlar. Arkadaşlar ben hayatım boyunca hep balık etli birisi oldum. Eğer cildinizin daha iyi olmasını istiyorsanız 2-3 kilo almayı deneyebilirsiniz. O yüzden benim cildim güzel. 10 kilo vereyim, cildime bir de o zaman bakın” dedi.

Eski bir atasözünü hatırlatan Bozoklu ''Eskilerin bir lafı vardır ya; 'Bir dirhem et bin ayıp örter’ diye… Biraz etli butlu olursanız cildiniz her zaman iyi olur diye'' konuştu.

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Şebnem Bozoklu Oyuncu bozok
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