Hayatımın Neşesi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Hayatımın Neşesi dizisi oyuncuları arasında kimler var kimler

Hayatımın Neşesi dizisi oyuncuları ve konusu için araştırmalar hız kazandı. Hayatımın Neşesi dizisi her hafta cuma akşamları yayınlanacak. Dizinin tanıtım yazısında "Her yaş, yeni bir başlangıçtır! Neşe’nin cesareti ve azminden ilham alarak, hayatın her anında yeni bir başlangıç yapabilecek gücümüzün olduğunu fark edeceğiz!" cümleleri yer aldı.

HAYATIMIN NEŞESİ DİZİSİ KONUSU

Neşe ve Mustafa'nın iki çocuklu mutlu çekirdek ailesi ve Mustafa'nın ailesini tanıyacağız. Birbirinden farklı karakterlere sahip bu insanlara ve yaşamlarına tanık oldukça, izleyiciler de kendilerini bu ailenin bir parçası gibi hissedecekler. Neşe'nin evlilik hayatının mutluluğu ve bir ailenin içinde olmanın verdiği huzuru, kızı Zeynep'in annesinin ev kadını olmasından çok da hoşlanmaması, oğlu Emre'nin bilgisayar oyunlarına düşkünlüğü, Mustafa'nın kardeşi Serdar’ın aile yadigarı kumaşçı dükkanında çalışmamakta diretmesi ve Aylin'le tanışıp ona aşık olması...

Ve elbette, Aylin'in ailenin yeni gelin adayı olarak çok da karmaşık ve aksiliklerle dolu bir tanışma gecesi yaşaması... Çığ gibi büyüyen yanlış anlaşılmalar silsilesi heyecanlı ve eğlenceli bir seyir deneyimi sunacak. Peki ya Neşe'nin üniversiteden eski ev arkadaşı ve şimdi bir profesör olan Sevda ile yolları yeniden nasıl kesişecek? Neşe'nin tekrar tıp fakültesine dönme kararı herkesin hayatını nasıl etkileyecek? Serdar’ın babası Mehmet Aylin'in doktor olmadığını öğrenecek mi? Neşe ve Mustafa'nın evlilik yıldönümü akşamı nasıl bir karmaşaya dönüşecek.

HAYATIMIN NEŞESİ OYUNCULARI

Hayatımın Neşesi dizisi oyuncuları arasında Şebnem Bozoklu, Tolga Tekin , Uğur Demirpehlivan, Metin Coşkun, Ezgi Tombul, Aras Şenol yer alıyor.