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Hayatımın Şansı oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Hayatımın Şansı oyuncu kadrosu ve konusu...

14.12.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv'nin yeni dizisi Hayatımın Şansı bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Cemal Şan’ın oturduğu, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı, FOX’un yepyeni dizisi Hayatımın Şansı'nın konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Hayatımın Şansı oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte tüm merak edilenler..

Hayatımın Şansı oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Hayatımın Şansı oyuncu kadrosu ve konusu...

Hayatımın Şansı dizisi bu akşam ilk bölümüyle yayın hayatına merhaba diyor. Fox Tv'nin heyecanla beklenen dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çekti. Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını ise Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği dizide küçük bir kız ve yirmili yaşlarının ortasında genç bir annenin hikayesi konu ediniyor. İşte Hayatımın Şansı oyuncuları ve konusu!

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HAYATIMIN ŞANSI KONUSU NEDİR?

Yonca (Şifanur Gül), küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir. Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare’nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır. Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır…

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HAYATIMIN ŞANSI OYUNCULARI KİMLER?

Hayatımın Şansı dizisinin oyuncu kadrosunda; Alican Yücesoy, Şifanur Gül, Musa Uzunlar, Erkan Avcı, İlker Kızmaz, Kemal Uçar, Neslihan Arslan, Açelya Devrim Yılhan, Sermet Yeşil, Aslı Samat, Tuğçe Yolcu, Aslıhan Kapanşahin ve Hale Soygazi yer alıyor.

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