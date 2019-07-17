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Hayatımız Film'in konusu nedir? Fox TV Hayatımız Film oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 17.07.2019 01:47 | Son Güncelleme

Fox Türkiye'nin yapımcısı olduğu Hayatımız Film ilk defa tv ekranlarında yayınlanacak. Yönetmenliğini Hasan Doğan’ın üstlendiği, başrollerini Toygan Avanoğlu, Ali Rıza Tanyeli, Tuğçe Kurşunoğlu ve Sinan Bengier’in paylaştığı “Hayatımız Film” filmi, 17 Temmuz Çarşamba saat 20.00’de FOX izleyicisiyle buluşacak. Peki Hayatımız Film'in konusu nedir?

Hayatımız Film'in konusu nedir? Fox TV Hayatımız Film oyuncuları kimler?

Hayatımız Film, TV'de ilk defa Fox ekranlarında yayınlanacak. Ahmet Erkek’in senaryosunu yazdığı Hasan Doğan’ın yönettiği yapımcılığını Fox Türkiye’nin üstlendiği Hayatımız Film'in çekimleri ise Beykoz Kundura Film Platoları'nda çekildi.

Hayatımız Film (2)

HAYATIMIZ FİLM KONUSU NEDİR?
TV’de ilk kez yayınlanacak olan filmde; Hayati ile Tezcan anne ve babasını küçük yaşta kaybeder ve babasının yakın dostu olan Salih Amca tarafından büyütülürler. Salih Amca'ya hiç görmediği abisi tarafından büyük bir konak miras kalır. Bu haber mahallede gün geçtikçe yayılır. Haberi duyan mahallenin en sabıkalı ismi Deli Murat, Salih Amca'nın yaşı gereği iyice ilerleyen Alzheimer hastalığını fırsat bilir ve Rıza’ya olan borcunu ödemek için Salih Amcayı ciddi bir miktarda borca sokar. Bu olayı vefa borcu olarak gören, Salih Amca’yı bulunduğu durumdan kurtarmak isteyen Hayati ve Tezcan kendilerini riske atarak tehlikeli bir o kadar da komik olaylara sokar ve durumu lehlerine çevirirler.

Hayatımız Film (3)

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