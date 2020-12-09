Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Hayatımızı alt üst eden adeta yeni bir dünya düzeni yaratan 2020 yılında Türkiye’nin Google’da en çok arattığı diziler!

Hayatımızı alt üst eden adeta yeni bir dünya düzeni yaratan 2020 yılında Türkiye’nin Google’da en çok arattığı diziler!

Seray Üstün Seray Üstün 09.12.2020 17:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hayatımızı alt üst eden adeta yeni bir dünya düzeni yaratan 2020 yılında Türkiye’nin Google’da en çok arattığı diziler!

Dünyanın en çok tercih edilen arama motoru Google, ‘Yılın Arama Trendleri’ listesini yayınladı. Türkiye’de 2020 yılında en çok aranan kelimeler arasında koronavirüsün etkisi bariz bir şekilde görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Google’da en çok aratılan kişi olmayı başardı. En çok aranan kelime ise koronavirüsün etkisiyle EBA oldu. Koronavirüsten biraz uzaklaşalım diyerek sizler için 2020 yılında en çok aratılan dizileri derledik. Hazırsanız başlıyoruz...

En büyük arama motorlarından biri olan Google, belki de en çok danıştığımıza kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Aklımıza gelen her şeyi kendisine sorarak bilgi sahibi olmak istiyoruz. Mümkün mertebe aradığımız şeylere cevap bulabildiğimiz bu platform aslında bilgi çöplüğü olarak karşımıza çıkıyor. Google yaptığımız her hareketi takip ettiği için yıl sonunda veriler ortaya çıkıyor. İşte karşınızda 2020 yılında Google’a göre dizi kategorisinde yılın en çok arananları...

SADAKATSİZ

sadakatsiz

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’ın paylaştığı Sadakatsiz dizisi en çok aratılan listesinde ilk sırada yer aldı. Kanal D’de yayınlanan dizi yayınlandığı her bölümde reyting listelerinde üst sırada yer almayı başardı.

MUCİZE DOKTOR

mucize doktor

Başrollerini Taner Ölmez ve Onur Tuna’nın paylaştığı Mucize Doktor Fox TV ekranlarında yer almaya devam ediyor. En çok aratılan listesinde ikinci sırada bulunan dizinin başrol oyuncusu Taner Ölmez, koronavirüs kamu spotlarında da boy gösterdi.

MASUMLAR APATMANI

masumlar apartmanı

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar’ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi Google’da en çok aratılanlar listesine üçüncü sıradan girdi. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanan dizi reyting rekorları kırdı.

SEN ÇAL KAPIMI

sen çal kapımı

Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi en çok aratılan diziler listesinde dördüncü sırada yerini aldı. Gün değişikliğinin sonrasında reytinglerinde toparlanma yaşayan dizi kemik izleyici kitlesiyle her hafta ekrana gelmeye devam ediyor.

ALEV ALEV

alev alev

Başrollerini Dilan Deniz Çiçek, Hazar Ergüçlü ve Demet Evgar’ın paylaştığı dizi en çok aratılanlar listesinde beşinci oldu. Dizinin kadına şiddet ve toplumsal cinsiyetçilik konularına değinmesi ise yapımın başarısını katmerlendirdi.

KIRMIZI ODA

kırmızı oda

Başrolünü Binnur Kaya’ın üstlendiği Kırmızı Oda dizisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlandı. Kırmızı bir terapi odasında geçen dizinin her bölümünde izleyicisini sürükleyen yeni bir hikaye konu alınıyor.

BAY YANLIŞ

bay yanlış

Başrollerinde Can Yaman ve Özge Gürel’in paylaştığı dizi yaz ekranında seyircisinin yüzünü gülümsetmeyi başardı. Yeni sezonda başlayan dizilerle rekabet edemediği için final yapan dizi özellikle sosyal medyanın gündeminde yerini aldı.

MENAJERİMİ ARA

menajerimi ara

Fransız yapımı Dix Pour Cent dizisinden uyarlanan dizinin başrollerinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman ve Serhat Teoman yer aldı. Her bölüm ünlü sanatçıların konuk olduğu dizi son dönemde koronavirüs haberleriyle gündemi bir hayli meşgul etmişti.

BİR BAŞKADIR

bir başkadır

2020 yılının sonlarına doğru çıkmasına rağmen gündemde yerini alan Bir Başkadır, Netflix’in orijinal yapımları arasındaki yerini aldı. Başrollerini Öykü Karayel, Fatih Artman ve Funda Eryiğit’in üstlendiği Bir Başkadır dizisi konusu ve oyunculuk performanslarıyla göz doldurdu.

AŞK 101

aşk 101

Netflix’in Türk yapımlarından biri olan Aşk 101, ilk sezonuyla büyük ses getirmişti. İkinci sezonu için Aşk 102 adını seçen yapım ekibi koronavirüs şokuyla sarsılmıştı. Dizinin başrol oyuncularından İpek Filiz Yazıcı, Kubilay Aka ve Alina Boz’un koronavirüse yakalanması çekimleri aksatmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı! Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı!
Masumlar Apartmanı’nına yorumlar gecikmedi!Masumlar Apartmanı’nına yorumlar gecikmedi!
Tom Cruise’u daha önce böyle görmedinizTom Cruise’u daha önce böyle görmediniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

'Herhangi bir hayran kazanmaya çalışmıyordum'

'Herhangi bir hayran kazanmaya çalışmıyordum'

Irkçılık söylemleriyle dikkatleri çeken ünlü isimler!

Irkçılık söylemleriyle dikkatleri çeken ünlü isimler!

Önce Wonder Woman sonra Kleopatra şimdi de...

Önce Wonder Woman sonra Kleopatra şimdi de...

'Peygamberler diyarı' Eğil'in gizemli tünelleri açılıyor!

'Peygamberler diyarı' Eğil'in gizemli tünelleri açılıyor!

İlginizi Çekebilir

Her adımında yüzünüz kızaracak…

Her adımında yüzünüz kızaracak…

Meraklı kedi komşularını böyle dikizledi

Meraklı kedi komşularını böyle dikizledi

Türk Lirası ile bu ülkelerde krallar gibi tatil!

Türk Lirası ile bu ülkelerde krallar gibi tatil!

Gaz çıkaran köpeğin tepkisi görenleri kahkahalara boğdu

Gaz çıkaran köpeğin tepkisi görenleri kahkahalara boğdu

90’lara damga vuran yerli diziler!

90’lara damga vuran yerli diziler!

Bu sahnenin öyle bir anlamı var ki...

Bu sahnenin öyle bir anlamı var ki...

Diğer Haberler

Söylemin büyüklüğünün yanılttığını düşünmeyin! Alfa kadını tanımına göz atmadan yeni bir ilişkiye başlamayın!

Alfa kadınların erkekler üzerindeki karşı konulamaz özellikleri!

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünden sonra Gülben’in büyük aşkı Esat’ı unutmasını sosyal medyada mizahına alet edenler!

Masumlar Apartmanı’nına yorumlar gecikmedi!

Sosyal medya fenomenleri arasında ipler bir kez daha gerildi! Sude Alkış ve Hakan Hepcan geriliminin perde arkası!

Irkçılık söyleminin ardından yeniden sosyal medyayı karıştırdı!

Yalnız kalan dul su samurları çiftleşti! İnternet sayesinde aşkı buldular

İnternet sayesinde aşkı buldular

Masumlar Apartmanı ve MasterChef yarışı... 8 Aralık 2020 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Reyting yarışında büyük mücadele!

Irkçılık söylemleriyle tepkilerin odağı haline gelen yerli ve yabancı ünlü isimler!

Irkçılık söylemleriyle dikkatleri çeken ünlü isimler!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.