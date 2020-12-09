Hayatımızı alt üst eden adeta yeni bir dünya düzeni yaratan 2020 yılında Türkiye’nin Google’da en çok arattığı diziler!

En büyük arama motorlarından biri olan Google, belki de en çok danıştığımıza kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Aklımıza gelen her şeyi kendisine sorarak bilgi sahibi olmak istiyoruz. Mümkün mertebe aradığımız şeylere cevap bulabildiğimiz bu platform aslında bilgi çöplüğü olarak karşımıza çıkıyor. Google yaptığımız her hareketi takip ettiği için yıl sonunda veriler ortaya çıkıyor. İşte karşınızda 2020 yılında Google’a göre dizi kategorisinde yılın en çok arananları...
Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’ın paylaştığı Sadakatsiz dizisi en çok aratılan listesinde ilk sırada yer aldı. Kanal D’de yayınlanan dizi yayınlandığı her bölümde reyting listelerinde üst sırada yer almayı başardı.
Başrollerini Taner Ölmez ve Onur Tuna’nın paylaştığı Mucize Doktor Fox TV ekranlarında yer almaya devam ediyor. En çok aratılan listesinde ikinci sırada bulunan dizinin başrol oyuncusu Taner Ölmez, koronavirüs kamu spotlarında da boy gösterdi.
Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar’ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi Google’da en çok aratılanlar listesine üçüncü sıradan girdi. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanan dizi reyting rekorları kırdı.
Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi en çok aratılan diziler listesinde dördüncü sırada yerini aldı. Gün değişikliğinin sonrasında reytinglerinde toparlanma yaşayan dizi kemik izleyici kitlesiyle her hafta ekrana gelmeye devam ediyor.
Başrollerini Dilan Deniz Çiçek, Hazar Ergüçlü ve Demet Evgar’ın paylaştığı dizi en çok aratılanlar listesinde beşinci oldu. Dizinin kadına şiddet ve toplumsal cinsiyetçilik konularına değinmesi ise yapımın başarısını katmerlendirdi.
Başrolünü Binnur Kaya’ın üstlendiği Kırmızı Oda dizisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlandı. Kırmızı bir terapi odasında geçen dizinin her bölümünde izleyicisini sürükleyen yeni bir hikaye konu alınıyor.
Başrollerinde Can Yaman ve Özge Gürel’in paylaştığı dizi yaz ekranında seyircisinin yüzünü gülümsetmeyi başardı. Yeni sezonda başlayan dizilerle rekabet edemediği için final yapan dizi özellikle sosyal medyanın gündeminde yerini aldı.
Fransız yapımı Dix Pour Cent dizisinden uyarlanan dizinin başrollerinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman ve Serhat Teoman yer aldı. Her bölüm ünlü sanatçıların konuk olduğu dizi son dönemde koronavirüs haberleriyle gündemi bir hayli meşgul etmişti.
2020 yılının sonlarına doğru çıkmasına rağmen gündemde yerini alan Bir Başkadır, Netflix’in orijinal yapımları arasındaki yerini aldı. Başrollerini Öykü Karayel, Fatih Artman ve Funda Eryiğit’in üstlendiği Bir Başkadır dizisi konusu ve oyunculuk performanslarıyla göz doldurdu.
Netflix’in Türk yapımlarından biri olan Aşk 101, ilk sezonuyla büyük ses getirmişti. İkinci sezonu için Aşk 102 adını seçen yapım ekibi koronavirüs şokuyla sarsılmıştı. Dizinin başrol oyuncularından İpek Filiz Yazıcı, Kubilay Aka ve Alina Boz’un koronavirüse yakalanması çekimleri aksatmıştı.
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