Hayatımızı alt üst eden adeta yeni bir dünya düzeni yaratan 2020 yılında Türkiye’nin Google’da en çok arattığı diziler!

En büyük arama motorlarından biri olan Google, belki de en çok danıştığımıza kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Aklımıza gelen her şeyi kendisine sorarak bilgi sahibi olmak istiyoruz. Mümkün mertebe aradığımız şeylere cevap bulabildiğimiz bu platform aslında bilgi çöplüğü olarak karşımıza çıkıyor. Google yaptığımız her hareketi takip ettiği için yıl sonunda veriler ortaya çıkıyor. İşte karşınızda 2020 yılında Google’a göre dizi kategorisinde yılın en çok arananları...

SADAKATSİZ

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’ın paylaştığı Sadakatsiz dizisi en çok aratılan listesinde ilk sırada yer aldı. Kanal D’de yayınlanan dizi yayınlandığı her bölümde reyting listelerinde üst sırada yer almayı başardı.

MUCİZE DOKTOR

Başrollerini Taner Ölmez ve Onur Tuna’nın paylaştığı Mucize Doktor Fox TV ekranlarında yer almaya devam ediyor. En çok aratılan listesinde ikinci sırada bulunan dizinin başrol oyuncusu Taner Ölmez, koronavirüs kamu spotlarında da boy gösterdi.

MASUMLAR APATMANI

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar’ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi Google’da en çok aratılanlar listesine üçüncü sıradan girdi. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanan dizi reyting rekorları kırdı.