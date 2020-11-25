Hayatımızın odak noktasına yerleşen koronavirüse yakalanıp iyileşmeyi başaran 20 ünlü isim!

Çin’den sonra Avrupa’yı yavaş yavaş ele geçiren koronavirüsü Türkiye ilk dönemde uzaktan seyrediyordu. Halk arasında ‘Bize ne zaman gelecek, gelir mi ki?’ soruları fısıltılar halinde sohbetlerin konusu oldu. Beklenen oldu ve kara haber tez duyuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart 2020 tarihinde kameraların karşısına geçerek ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Artık Türkiye’de koronavirüsle mücalede savaşılan cephelerden biriydi. Bir dizi tedbir paketleri hazırlandı, insanlar koronavirüsten korunmak için aylarca ev karantinası yaptı. “Evde Kal” yazıları her yerden kendini gösterdi. Maske, temizlik ve sosyal mesafe hayatın vazgeçilmezleri oldu. Kişisel tedbirlerin gölgesinde dünyanın gözü kulağı koronavirüs aşına çevrildi. ‘Ha geldi, ha gelecek’ derken koronavirüs şan, şöhret, din, dil, ırk hatta maddi durum dinlemediğini gösterdi. Türkiye’de sanat camiasından ünlü isimlerden peşi sıra koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı haberleri gelmeye başladı. Sizler için koronavirüse yakalanan ve bu hastalığı yenmeyi başaran ünlü isimleri derledik...

ALİNA BOZ Netflix’in orijinal Türk yapımı Aşk 101’in ikinci sezon çekimleri büyük bir hızla başlamıştı. Aşk 102 adıyla seyiricisiyle buluşmak için kameralar karşısına geçen dizinin başrol oyuncusu Alina Boz koronavirüse yakalandığını açıkladı. Tedavisi evde devam eden Alina Boz, koronavirüsü yenmeyi başardı. KUBİLAY AKA Alina Boz’un koronavirüse yakalandığını açıklamasından sonra dizideki partneri Kubilay Aka’dan da kötü haber geldi. ‘Sıkıntı yok bu Covid kime bulaştığını bilmiyor’ paylaşımıyla hastalığını duyuran yakışıklı oyuncu koronavirüsü yendi. İPEK FİLİZ YAZICI Kubilay Aka ve Alina Boz’la birlikte Aşk 102 setinde çalışan İpek Filiz Yazıcı da koronavirüse yakalandı. Hafif semptomlarla hastalığı atlatan ünlü isim dizi setlerine geri döndü. BURAK AKKUL “Çok Gezenti” programının sunucusu Burak Akkul koronavirüsü yenen ilk isimler arasında yer aldı. 3 Mart’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Londra’ya seyahat eden Burak Akkul, Londra’da geçirdiği 3. günün sonunda yüksek ateş ve öksürük semptomlarıyla hastalığın kendini göstermeye başlaması üzerine hemen test yaptırdı. Ünlü sunucu hastalığı ağır bir şekilde geçirdi ve uzun süre yoğun bakımda kaldı.

REYNMEN (YUSUF AKTAŞ) Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş, sosyal medya fenomeni Reynmen, Instagram hesabından koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı. ‘Hasta gibiyim ama değil gibiyim’ diyen fenomen isim hastalığı evde tedavi edilerek atlattı. ENES BATUR Youtube fenomeni Enes Batur ve sevgilisi Ecenaz Üçer, koronavirüse yakalanan isimler arasında yerini aldı. Koronavirüse yakalanan YouTuber Enes Batur Sungurtekin, filyasyon ekipleri tarafından yapılan kontrolde evlerinde bulunamayınca karantinayı ihlal etmesi nedeniyle polisler eşliğinde Sancaktepe'deki bir öğrenci yurduna yerleştirilmişti. Kendisi gibi korona olan sevgilisi Ece Naz Üçer ile birlikte öğrenci yurdunda bir hafta kalan Enes Batur'un karantina dönemi son buldu ve çift sağlıklı günlerine geri döndü. ZÜLFÜ LİVANELİ 25 Şubat'ta eşi ve kızıyla birlikte üç ayrı etkinlik için New York'a giden Livaneli koronavirüse yakalandı. Tedavi süreci sona ererek tamamen iyileştikten sonra Türkiye’ye dönen Livaneli koronavirüs sürecini, “ Rumi Suite konserleri, Serenad kitabımın İngilizce baskısıyla ilgili düzenlenen bir toplantı, öteki de Columbia Üniversitesi'nde bir söyleşiydi. Kitap toplantısında yaklaşık yüz Amerikalı ve Türk vardı. Columbia'da da salon tamamen doluydu. Bu iki toplantıdan birinde koronavirüs kapmış olmalıyız" ifadelerini kullanarak anlatmıştı.

ESER YENENLER Ünlü oyuncu Eser Yenenler koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine ikinci çocuklarına hamile olan eşi Berfu Yenenler ve oğulları Kuzey’le evlerini ayırdı. Ailesinden uzakta karantina yapan ünlü isim hastalığı hafif şikayetlerle atlattı. Sağlığına kavuşan Yenenler’in izolasyon süresinin bitmesiyle birlikte ailesi evlerine geri döndü. EKREM İMAMOĞLU İstanbul Büyükeşhir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekim ayının son çeyreğinde koronavirüse yakalandı. Hastanede gördüğü tedavinin ardından İmamoğlu, koronavirüsle yaptığı mücadeleden galip çıktı. AYŞENİL ŞAMLIOĞLU Menajerimi Ara dizisinde rol alan Ayşenil Şamlıoğlu’nun koronavirüs testi pozitif çıktı. 64 yaşındaki ünlü sanatçı koronavirüsü yendiğini sosyal medyadan paylaşımla duyurdu. Şamlıoğlu’nun gönderisinde, “Corona ile vedalaştık bir daha karşılaşmayalım lütfen” cümlesi dikkatleri çekti. TUVANA TÜRKAY Yurt dışı tatilinin ardından İstanbul’a dönen oyuncu Tuvana Türkay, ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Türkay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüs olduğunu ve hastalığını atlattığını duyurdu. Güzel oyuncu hastalığı ağır geçirdiğini ve ciğerlerinde tahribat yarattığını açıkladı.

İREM DERİCİ İki şarkıdan oluşan maxi single'ı 'Senin Hastan'ı yayınlayan İrem Derici tat ve koku alma duyusunu kaybedince apar topar hastaneye gitti ve koronavirüs testi yaptırdı. Derici’nin test sonucu pozitif çıkınca, evde karantinaya alındı. Evde tedavisi süren Derici, koronavirüsü tamamen yendi. ALTAY 50 yaşındaki Altay'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ortaya çıktı. Tedavisi evde sürdürülen Altay, sağlıklı günlerine kavuştuğunun müjdesini verdi. Ünlü şarkıcı, “Sağlıklı günlerime tekrardan kavuştum Tek bir dileğim var, o da bir an önce bu illetin son bulması” cümlelerini kullanmıştı. IRMAK ÜNAL Ünlü oyuncu koronavirüsü hastalık dönemini zor geçiren isimler arasında bulunuyor. Irmak Ünal, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığını açıkladı ve virüsü uluslararası uçuş yapan bir arkadaşından kaptığını duyurdu. Hatta Ünal’ arkadaşının telefonunu eline aldığını, uzun süre onda kaldığını ve sonrasında hemen kendisinin telefonla görüşme yaptığını söylemişti. Ünlü oyuncu koronavirüse yakalanmasında bu detayın etkili olduğundan bahsetmişti. Hastanede tedavi altına alınan ünlü sanatçı zor günleri atlattı.