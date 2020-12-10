Hayatında bir kez dahi altın gününe gitmiş olanların bilebileceği 10 detay!

Altın günleri, çocukluğumuzun en büyük eğlencesidir. Kadınların sosyalleşme aktivitesi olarak görülen altın günleri haftalık olarak bir araya gelmelerin en büyük bahanesiydi. Çocukluğunuzda bir defa dahi altın gününe gitseyseniz bu listede yer alan maddeler sizlere çok tanıdık gelecek. Yiyecekler ve müzikle şenlendirilen altın günlerinin olmazsa olmazlarını sizler için derledik...

İKİ RENKLİ PODUFUK KEK

Altın günü ikramlıkları denilince akla ilk olarak kakao ve sade yapılan kekler gelir. O iki rengi görmeden bir altın gününün muhteşem geçeceğini düşünemezsiniz herhalde? O tabakta kekin diğer ikramlıklarla karışmaması ayrı bir yetenek gerektiriyordu.

ASENA’YA TAŞ ÇIKARTAN ORYANTAL PERFORMANSI

Recep İvedik filmlerinin bir sahnesinin aklınıza geldiğinden eminiz. ‘Burası yanık külotlu çorap kokuyor” dediğinizi duyar gibiyiz. Altın günlerinin en büyük eğlencesi ise Mezdeke kasetini baştan sonra dinlenmesi, Shakira kemerlerinin bele bağlanması ve karşılıklı atılan göbeklerdir.

TARİF DEFTERİ

Çeşit çeşit yapılan ikramlıkların üzerine saatlerce süren övgü dolu sohbetlerin ardından sıra tarif faslına gelir. Kara kaplı tarif defterleri çantalardan çıkartılır ve ölçek ölçek deftere not edilir.