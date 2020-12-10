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Hayatında bir kez dahi altın gününe gitmiş olanların bilebileceği 10 detay!

Seray Üstün Seray Üstün 10.12.2020 10:25 | Son Güncelleme:
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Hayatında bir kez dahi altın gününe gitmiş olanların bilebileceği 10 detay!

Koronavirüs pandemisinin tüm dünyada etkisini göstermesiyle beraber sosyal anlamdaki bütün alışkanlıklarımız alt üst oldu. Kafe ve restorantların kapatılmasından sonra bir de ev buluşmalarına yasak gelmesi başta ev hanımlarını derinden üzdü. Özellikle ev hanımlarının en büyük aktivitesi olan altın günü bir süreliğine askıya alındı. Altının fiyatının yükselmesiyle para gününe dönen altın günleri büyük bir kan kaybetti.

Altın günleri, çocukluğumuzun en büyük eğlencesidir. Kadınların sosyalleşme aktivitesi olarak görülen altın günleri haftalık olarak bir araya gelmelerin en büyük bahanesiydi. Çocukluğunuzda bir defa dahi altın gününe gitseyseniz bu listede yer alan maddeler sizlere çok tanıdık gelecek. Yiyecekler ve müzikle şenlendirilen altın günlerinin olmazsa olmazlarını sizler için derledik...

İKİ RENKLİ PODUFUK KEK

iki renkli kek

Altın günü ikramlıkları denilince akla ilk olarak kakao ve sade yapılan kekler gelir. O iki rengi görmeden bir altın gününün muhteşem geçeceğini düşünemezsiniz herhalde? O tabakta kekin diğer ikramlıklarla karışmaması ayrı bir yetenek gerektiriyordu.

ASENA’YA TAŞ ÇIKARTAN ORYANTAL PERFORMANSI

oryantal

Recep İvedik filmlerinin bir sahnesinin aklınıza geldiğinden eminiz. ‘Burası yanık külotlu çorap kokuyor” dediğinizi duyar gibiyiz. Altın günlerinin en büyük eğlencesi ise Mezdeke kasetini baştan sonra dinlenmesi, Shakira kemerlerinin bele bağlanması ve karşılıklı atılan göbeklerdir.

TARİF DEFTERİ

tarif defteri

Çeşit çeşit yapılan ikramlıkların üzerine saatlerce süren övgü dolu sohbetlerin ardından sıra tarif faslına gelir. Kara kaplı tarif defterleri çantalardan çıkartılır ve ölçek ölçek deftere not edilir.

GÜN SIRASI

gün sırası

Altın günün sonunda mutlaka yeni buluşmaların sırası belirlenir. Karışıklık çıkmaması adına kura yöntemi tercih edilir. Çünkü son sırada olmak üstemeyenler “Stüdyoda gergin anlar” olarak tabir edilen mini bir sessizlik yaratabilir.

EV TERLİĞİ

ev terliği

Altın günleri adeta podyum savaşlarını andıran bir şıklık yarışına sahne olur. En güzel kombinleriyle güne dahil olan kadınlar şıklıklarını tamamlamak için mutlaka yanlarında ev trliklerini de getirir. Bu terlikler ayrı bir poşetten çıkartılır.

DEDİKODUNUN KALBİ BURADA ATAR

dedikodu

Bu kadar çok kadının bir araya gelmesinden sonra kaçınılmaz bir son olarak dedikodu yapılır. Gelin, eş, sevgili ve torun muhabbetleri altın günlerinin vazgeçilmez konuları arasında yerini alır. Konun derinleşmesine bağlı olarak altın gününde bir kişinin soy ağacını bile çıkartabilirsiniz.

EL İŞLERİ

dantel

İkramlıkların bitmesinden sonra sıra el işleri aşamasına gelir. Sohbetle beraber şiş ve tığlar piyasaya çıkar. Hatta ev sahibinin sehpasında bulunan dantel örtünün en büyük örnek kaynağı olur.

NE ALINIRSA KARDIR

saksıda çiçek

Ev sahibinin ikramlıkları, dantellerinden sonra nasibini bir de çiçekleri alır. Amatör ziraatçılarımız iş başına geçerek ev sahibinin çiçeklerinden bir dal kopartır ve evde onu çoğaltmak için yanında götürür.

MÜSTEHCEN FIKRALAR

müstehcen fıkralar

Ortamı daha da eğlenceli hale getirmek için altın günlerinde mutlaka müstehcen fıkralar anlatan bir kadın tiplemesi oartaya çıkar. Muhabbetin ilgi odağı haline gelen bu kadın arkadaşlarının kahkahalarından cesaret alarak abartının dozunu iyiden iyiye kaçırır.

YENİ GELİN

yeni gelin

Altın günlerinin bir diğer ilgi odağı ise yeni gelinlerdir. Kayınvalidesinin altın gününe genellikle zorla götürülen yeni gelinler hamaratlık seviyelerini konuşturur. Ceylan gibi sekerek oradan oraya bütün misafirleri memnun etmeye çalışır. Eskilerin hamamda gelinleri görücüye çıkartmasına benzer bir göz süzme altın günlerinde de kendisini gösterir.

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