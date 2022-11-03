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Hayatını kaybeden Rıza Akın'ın Japon eşi törende gözyaşlarına boğuldu! Zor anlar

03.11.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının önemli filmlerinde rol alan Rıza Akın 65 yaşında hayatını kaybetti. Atlas Sineması’nda düzenlenen törende Akın'ın Japon eşi Miho Shimotashiro zor anlar yaşadı. Ünlü oyuncu için yapılan törende eş Miho Shimotashiro gözyaşlarına hakim olamadı.

Kerr, Süt ve Kardeş Payı, Bozkır gibi yapımlarda yer alan usta isim Rıza Akın beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti. 65 yaşında hayatını kaybeden Rıza Akın için 3 Kasım Perşembe günü Atlas Sineması’nda tören düzenlendi.

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2019 yılında Adana'da Rıza Akın ile evlenen Japon Miho Shimotashiro törende zor anlar yaşadı.

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Rıza Akın'ın Japon eşi Miho Shimotashiro gözyaşları boğuldu. Uzun süre başsağlığında bulunan kişiye sarılarak ağlayan genç kadını görenler kahroldu.

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Rıza Akın'ın yakın dostu Menderes Samancılar ise, "Keşke bir formül olsa da hep beraber gitsek!” açıklamasında bulundu.

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