Kocasının kendisini aldattığını düşünen kadın güvenlik kamerası görüntülerini görünce gözyaşlarını tutamadı

İkili ilişkilerin en büyük kabusu ihanet... Partnerler çoğunlukla aldatılma korkusuyla birbirlerinin her adımını kontrol ediyor. İngiltere’de yaşayan Christina DelRossi isimli bir kadın aldatılma korkusuyla eşini takip etmeye başladı. Eşinin arkadaşlarıyla eğlenmek için dışarı çıktığı bir gecenin sonunda eve gelmemesi şüphelerini pekiştirdi. Eşinin kendisini aldattığından neredeyse emin olan Christina DelRossi, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarına baktığında ise kocasının aslında eve girmeye çalıştığını ve sarhoş olması nedeniyle kapıda kaldığını gördü. Yaşadıklarını sosyal medyadan anlatan DelRossi’nin gönderisi kısa sürede viral oldu.

“BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜM”

DelRossi, gece boyunca beklemesinde rağmen eşinin eve gelmediğini fark ettiğinde aldatıldığını düşündüğünü belirtti. Gece geç saatlere kadar gözyaşları içinde eşini beklediğini ifade eden genç kadın, ağlamaktan yorgun düştüğünde ise uyumaya karar verdiğini anlattı. Ertesi sabah uyandığında ise eşinin eve kaçta geldiğini öğrenmek için apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye karar verdi. Geçen geceye dair görüntüleri izlediğinde kapının önünde akılalmaz bir çaba olduğunu gördü. Eşi eve girmeye çalışıyordu ancak sarhoş olduğu için bir türlü beceremiyordu. Sosyal medyadan yaşadıklarını anlatan DelRossi, “Beni aldattığını düşündüm. Ancak güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğimde hem sevinç hem de pişmanlık yaşadım.” dedi.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Christina, kocasını gece boyunca yaptığı hareketleri, sosyal medyada paylaşmayı da ihmal etmedi. Kayıtlardaki adamın, kimlik kartını göstererek daireye girmeye çalıştığı görülüyor.



