Hayatının şokunu yaşadı! Bir selfie uğruna...

Paylaşılan videoda, omanlık bir arazide içinde olduğu araçtan inip, yolun kenarında durmakta olan ayıya yaklaşan genç bir kadının, elindeki telefonu kaldırıp fotoğraf çekmek istediği görüldü. Tam da o an olanlar oldu.

HAYATININ KORKUSUNU YAŞADI

Oldukça öfkeli görünen ayı aniden kadına doğru atılınca, resmen hayatının korkusunu yaşadı. Genç kadın hızla arabasına dönmek için koşmaya başlarken, oldukça sinirli görünen ayı da ilk sıçrayışının ardından yerine kaldı ve başka bir hamlede bulunmadı.

''DEĞER Mİ?''

Videoyu kaydeden kişilerin ise şok içinde oldukları fark ediliyordu. Video esnasında "Ne kadar aptal olduğunu görebiliyor musun? Arabaya git. Bir ayıyla fotoğraf çektirmek için bu kadar riske değer mi?" dedikleri duyuluyordu.

ŞANSLIYDI

Olayın Romanya'nın neresinde gerçekleştiği açıklanmadı. Ancak orjinal videonun Alessandro Bacaonau tarafından paylaşılması üzerine genç kadının kim olduğu ortaya çıktı. Bacaonau, olaydan zarar görmeden kurtulduğu için oldukça şanslıydı.

''EVCİL HAYVAN DEĞİL''

Yaşananların ardından yerel yetkililer sürücülere yol kenarındaki ayılara evcil hayvan muamelesi yapmamaları konusunda defalarca uyarıda bulundu. Çevre Bakanı Costel Alexe yaptığı açıklamada "Ayı, evcil hayvan değil, yasalarla korunan vahşi bir hayvandır.'' diye konuştu ve insanları dikkat göstermeye çağırdı.



