Hayatınızı değiştirmek sizin elinizde! Bunun için gece uyumadan önce bunları söylemeniz gerekiyor...

Gün içinde yaşadığımız olaylar ve durumlar genelde günümüzü şekillendirir. Sabah işe giderken trafikte bir tartışma yaşadıysanız tüm gün bu tartışmanın etkisinde geçer. Farkında olmasak da nasıl bir hayat yaşadığımız, sıklıkla kullandığımız kelimelerle ve cümlelerle doğru orantılı. Sürekli olumsuz cümleler kullanıyorsanız aslında kötüyü seçiyorsunuz ve iyiyi istemiyorsunuz demektir. Mesela sürekli "sorunlar hep beni bulur" derseniz başınızın dertten, sorundan kurtulması çok mümkün olmaz. Çünkü siz seçiminizi sorundan yana kullandınız. Olumlama cümleleri, size yeni bir alışkanlık kazandırmak ve zihninizi programlamak için önemlidir.

OLUMLAMA NASIL YAPILIR?

Olumlama cümlelerini, o durumu yaşadığınıza inanarak söyleyin. Örneğin "çok şanslı bir insanım" derken aslında şanssız olduğunuzu düşünmeyin.

Cümlelerinizi gelecek zaman kipi ile değil, şimdiki zaman kipi ile kurun. "Yarın mutlu olacağım" demek yerine "mutluyum" deyin.

Cümlelerinizi bir şarta bağlamayın. "Param olunca mutlu olacağım" demek yerine "yeteri kadar param var", "mutluyum" deyin.

Olumsuz kelimelere yer vermeyin. "Korkmuyorum" demek yerine "güvendeyim" kelimesini, "hasta değilim" yerine "sağlıklıyım" ifadesini kullanın.

İhtiyacınız olan olumlama cümlelerini kendi sesinizle kaydedip dinlenmeniz çok yararlı olur.

OLUMLAMA NE ZAMAN YAPILIR?

Olumlamalar için en uygun zaman sabah yeni uyandığınız zaman ve gece uyumadan hemen önceki zamandır.

Sabah uyandığınızda olumlama cümlelerini tekrar etmek, gününüzü olumluya programlamaya yardım eder.

Uyumadan hemen öncesi de olumlamalar için çok uygun. Özellikle kendi sesinizden kaydettiğiniz olumlamaları dinlerken uykuya dalmanız bilinçaltınıza bu cümlelerin daha kolay ulaşmasını sağlar.

Olumlamaları etkisini görebilmek için en az 21 gün boyunca uygulayın.

İstiyorum kelimesini kullanmayın. "Bolluk ve bereket istiyorum" yerine "Hak ettiğim bolluk ve berekete sahibim" cümlesini kullanın.

NELER SÖYLENİR?

Olumlama cümlelerini, hayatınızda düzelmesini istediğiniz durumlara göre siz belirleyebilirsiniz. Örnek bazı cümleleri biz sizler için hazırladık.