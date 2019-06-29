Hayatta başarılı olmak için bu kurallar vazgeçilmeziniz olmalı!

Hayat; hareketli parçalardan, değişken çevrelerden ve farklı kurallardan oluşan karmaşık ve zorlu bir oyundur. Ne üzücüdür ki bir kullanım kılavuzu da yoktur. Öyleyse yapmamız gereken şey hayatlarında başarıyı yakalamış insanların ayak izlerini incelemek olmalı. Elon Musk, Michael Phelps, Bill Gates, Steve Jobs, Richard Branson, Anna Wintour, Arianna Huffington gibi başarılı insanların hayatta başarıyı yakalamak için benimsedikleri ilkeleri sizler için derledik. Eğer siz de başarıya ulaşmak istiyorsanız bu ilkeleri hayatınızın mottosu haline getirebilirsiniz. İşte o ilkeler... 1. Hayatınıza dair bir vizyonunuz olsun. Hayatta hedeflerinize ulaşmak, başarılı olmak için ilk yapmanız gereken şey neyi kazanmak istediğinizi bilmenizdir. Hayatınızın nasıl olması gerektiğini bilmiyorsanız, geleceğinize dair hedefleriniz ve hayalleriniz yoksa neye ulaşmanız gerektiğini ve onu nasıl başaracağınızı asla bilemezsiniz. Bunun için kendinize bazı soruları sormaya başlayın: Şu an neredesiniz, nereye ulaşmak istiyorsunuz, çevreniz nasıl, siz nasıl bir insansınız, sizi çevreleyen koşullar ne, sizin için başarı nedir? Vs.

2. Kim olduğunuzu ve neyi temsil ettiğinizi bilin. Sürekli bir şeylerin peşinde koşmak, kendinizi işlerin içinde kaybolmuş halde bulmak sizin için hiç de iyi değil. Başarıya ulaşmak için hayatınızda bir denge olması lazım. Geceleri iyi uyumalı, sevdiklerinizle vakit geçirmeli, kendinize zaman ayırabilmelisiniz. Sizi, siz yapan şeylerden feragat etmemelisiniz asla. Eğer hayatta başarılı olmak istiyorsanız en başta kendinizi iyi tanımalısınız, değerlerinizi, neyi temsil ettiğinizi, amacınızın ne olduğunu iyi bilmelisiniz. Küçük pişmanlıkların geleceğiniz üzerinde büyük etkileri olabilir, adımlarınızı kendinizi bilerek atın. 3. Kendinizi sadece kendinizle kıyaslayın. Dünyada 8 milyar insanla birlikte yaşıyoruz ve hepsinin kendine has bir hikayesi var. Siz sadece kendinizden sorumlusunuz, kendi gelişiminizden, kendi hayatınızdan. Kendinizi başka insanlarla kıyaslamayı bırakın ve sadece eski siz ile yeni sizi arasında bir kıyas yapın. Sadece kendi gelişiminize odaklanmayı başardığınızda bir noktada daha mutlu olmayı başaracak, herkesin kendi kavgasını verdiğini görecek, herkesin hayatına dair beklentileri için çarpıştığını fark edeceksiniz. İnsanlardan ilham almak, onlardan etkilenmek, bir şeyler öğrenmek tabii ki önemlidir, ancak kendi hikayenizin ilk sayfasıyla başkalarının hikayelerinin son sayfalarını kıyaslamayı bırakın.

4. Açık ve net hedefler belirleyin. Hedefler hayatınızdaki dönemeçlerdir, köşe taşlarıdır. Hedeflerinizi gerçekleştirmeniz demek seviye atlamanız ve kendi durumunuzu bir ileri aşamaya taşımanız anlamına gelir. Akıllıca belirlenmiş hedefler hassas ve net bir şekilde tanımlanmıştır ve hayatınızdaki yolculuğunuzu daha ilginç bir hale getirecektir. Sizi konfor alanınızın dışına çıkmaya zorlayan ve size ilham veren hedefler bulun. Bu hedefler size güç verecek ve sürekli ileri gitmeniz için sizi motive edecektir. 5. Zihninizi ve davranışlarınızı disipline edin. İnsanın kendini disipline etmesi çok zordur ve bu tür bir davranışın getirilerinden istifade etmek herkesin harcı değildir. Bu sebepten bunu başaran insan sayısı çok azdır. Hayat belli bir noktaya gelmek için yola çıkmış insan sürülerinden oluşur, bu sürüde öne çıkmak istiyorsanız zihninizi ve davranışlarınızı belli bir disipline sokmak kaçınılmazdır. Başarılı bir hayat istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız, çünkü bu sizi diğerlerinden ayıracak en önemli şey olabilir. 6. Gelişmek istiyorsanız konfor alanınızın dışına çıkın. Gelişim yeni şeyler denemekle, başarısız olmakla, başarmakla ve rahatsız edici ilişkilerle beraber gelir. Hayatınızı küçük bir balonun içinde, tüm dünyadan yalıtılmış olarak yaşamak istiyorsanız elbette bu da bir karardır, ama sizi başarıya götüremeyeceği açıktır. Eğer kendinizi daha iyi tanımak için bir adım atarsanız hayat sizi içine çekecek ve konfor alanınızdan çıkmaya zorlayacaktır. Hayatın içine girdikçe de daha önceden konfor alanınızdan baktığınızda göremediğiniz pek çok şeyi fark etmeye başlayacaksınız. Ve oradan bakınca emin olun konfor alanızı gözünüze çok küçük ve rahatsız edici görünecek.

7. Kaç defa yanıldığınız önemli değil, bir kere doğru yapmanız yeterli. Çoğu iyi fikir kendini yavaş yavaş geliştirir ve sizi yavaş yavaş ileri iter. Ancak bazen tek bir iyi fikir tüm hayatınızı bir anda değiştirebilir, size istediğiniz hayatın kapılarını açabilir. İşin en güzel yanıysa fikirlerin bedava olmasıdır! Tüm hayatınızı başından sonuna değiştirecek bir fikir bulmanız için yapmanız gereken tek şey düşünmek, kafa yormaktır. Başarısız olmanız bu noktada önemli değil, önemli olan pes etmemeniz, başarısızlıklar karşısında geri çekilmemenizdir. Ne demişler, boksör yere düştüğünde değil, ayağa kalkamadığında yenilir. 8. Turist değil, gezgin olun. Böyle bir listede neden bu maddenin olduğuna anlam veremeyebilirsiniz, ancak şu bir gerçek ki listedeki en önemli maddelerden birisi bu. Gezgin olmakla turist olmak arasında dağlar kadar fark var. Turizm size satılan bir metadır, kontrol asla sizin elinizde değildir, size sunulanla yetinmek zorunda olduğunuz bir olgudur. Ancak gezgin olmak dizginleri elinizde tutmanız anlamına gelir, bilmediğiniz bir maceraya atılmak ve dünyayı en ham haliyle tecrübe etmek demektir. Gezgin olmayı dünyanın en farklı köşelerine gitmekle bir tutmayın, çünkü bundan çok daha fazlasından bahsediyoruz. Gezgin olmak demek kendi hayatınızın dizginlerini elinizde tutmanız, kendi kararlarınızı vermeniz ve konfor alanınızdan dışarı çıkmanız demektir. Bu fırsatı kaçırmayın.

9. Sahip olduklarınıza şükredin, ancak daha fazlasını istemekten de korkmayın. Sahip olduğunuz en küçük şey için bile şükredin. Daha fazlasına sahip olduğunuzda da şükredin, minnet duymak sizi kendinize getirir, sahip olduklarınızın farkına varmanızı sağlar. Sürekli kötüyü düşünmekten, sahip olamadıklarınız için hayıflanmak hayatınızı daha kötü bir hale getirmenin en iyi yoludur bunu unutmayın. Gerçekliğiniz ile ne kadar erken barışırsanız, daha iyi bir gelecek inşa etmek için çalışmalara o kadar erkenden başlayabilirsiniz. 10. Okumak sizi bir adım öne çıkaracak özelliğiniz olabilir. Kitap okumak hala birçok insan tarafından hakkı teslim edilmeyen, gerçek değeri bilinmeyen bir şey. Kitaplar hala pek çok insan tarafından bir eğlence, bir boş zaman aktivitesi olarak görülüyor. Oysa kitaplar gerçek birer bilgi hazinesidir. Bir insanın tüm yaşam tecrübelerini, hatalarını, başarısızlıklarını, başarılarını, 50-60 yıllık hayatında öğrendiği her şeyi birkaç günde okuyarak öğrenmeniz mümkün, bunun ne kadar mükemmel bir şey olduğunun farkında mısınız? Kitap okumaya başlamak için bir dakika dahi kaybedecek zamanınız yok. Kitaplar sadece eğlenmek için değildir, yaşamış olan en zengin, en zeki, en parlak beyinlerden süzülen hikayeleri okuma şansına sahip olmak demektir.

11. Konuşmaktan çok dinleyin. Eğer hayatta başarılı olmak istiyorsanız gerçek gelişime odaklanmanızın, etrafınızda konuşulan şeylere kulak vermenizin zamanı gelmiştir. İki kulağınızın buna karşın tek bir ağzınızın olduğunu düşünürsek anlatılanları dinlemenin konuşmanızdan daha kıymetli olduğu aşikardır. Bir şeyler öğrenmenin, yeni şeyler duymanın yolu sürekli olarak konuşmaktan değil, Aktif bir şekilde insanları dinlemekten geçer. 12. Affedin, ancak unutmayın. Affetmek bir barış antlaşmasıdır hem karşınızdaki insanlar hem de kendinizle barışmanızın bir yoludur. İleriye gitmek için bunu yapmak zorundasınız. Tehlikeli olansa hayat içindeki olayların döngüler haline kendini tekrar etmesidir, yani aynı şeyleri tekrar yaşamanız bir hayli olasıdır. İşte affet ama unutma kuralı kendinizi korumanız için gerekli olan bir savunma mekanizmasıdır. Sürekli aynı şeyler yüzünden yaralanmamanız için almanız gereken bir tedbirdir. 13. Asla oyunu bırakmayın. Oyun sadece siz bıraktığınızda biter! Bu oyunu kazanmak için oyunda ısrarcı olmanız, sahadan çekilmemeniz şart. Her şey, her zaman istediğiniz gibi olmayacak, birçok şeyi değiştirmek zorunda kalacaksınız, yeniden planlayacaksınız, baştan başlayacaksınız ama sonunda oyunu tamamlayacaksınız, buna inanmanız şart. Mücadele tam da bu demek, sonuna kadar gitmek, pes etmemek. Muharebeler kaybedebilirsiniz, ama bu savaşı kaybettiğiniz anlamına gelmez. En zor anlarda bile bırakmamayı öğrenmelisiniz.