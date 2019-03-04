Haydar Ergülen: Çocukluk, şiiri sokaktan toplamaktır

Günışığı Kitaplığı’nın 2 Mart’ta düzenlediği 12. Eğitimde Edebiyat Semineri’nin kapanışını yapan şair Haydar Ergülen, “Okulu Dizelerle Donatmak” başlıklı konuşması için özel olarak kaleme aldığı şiirini seslendirdi.

40 yıla yaklaşan şair duruşu ve engin edebiyat birikimiyle, Yunus Emre’den Nâzım Hikmet’e edebiyat tarihimizdeki önemli şiir duraklarına ve şairlere göndermeler yaptı.

“Çocukluk şiiri sokaktan toplamaktır” ifadesi hafızalara kazınan Ergülen, şiirin, kendi şiirinin farkında olmayan insanları uyarmak için şairlerin kullandığı bir işaret dili olduğunu dile getirdi. Eğitimcilere, “Şiir için çok okumak ve etkilenmek lazım. En çok da gençlerden etkilenmeliyiz, çünkü onlar bugünü temsil ediyor” sözleriyle seslendi.

FMV Işık Ortaokulu’nun ev sahipliğini üstlendiği geleneksel seminere bu yıl 35’i aşkın ilden, 600’e yakın öğretmen, eğitim yöneticisi, kütüphaneci ve akademisyen katıldı. “Eğitimde edebiyat” konularının uzmanlar, edebiyatçılar ve eğitimciler tarafından tartışıldığı seminerler, edebiyatın eğitim öğretimde nitelikli yer bulması ve yaratıcı yollarla kullanımı için meslek içi gelişimi hedefliyor.