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Haydar Ergülen: Çocukluk, şiiri sokaktan toplamaktır

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 04.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

Günışığı Kitaplığı’nın 2 Mart’ta düzenlediği 12. Eğitimde Edebiyat Semineri yine dolu dolu geçti. Seminerin kapanışını şair Haydar Ergülen yaptı.

Haydar Ergülen: Çocukluk, şiiri sokaktan toplamaktır

Günışığı Kitaplığı’nın 2 Mart’ta düzenlediği 12. Eğitimde Edebiyat Semineri’nin kapanışını yapan şair Haydar Ergülen, “Okulu Dizelerle Donatmak” başlıklı konuşması için özel olarak kaleme aldığı şiirini seslendirdi.

40 yıla yaklaşan şair duruşu ve engin edebiyat birikimiyle, Yunus Emre’den Nâzım Hikmet’e edebiyat tarihimizdeki önemli şiir duraklarına ve şairlere göndermeler yaptı.

“Çocukluk şiiri sokaktan toplamaktır” ifadesi hafızalara kazınan Ergülen, şiirin, kendi şiirinin farkında olmayan insanları uyarmak için şairlerin kullandığı bir işaret dili olduğunu dile getirdi. Eğitimcilere, “Şiir için çok okumak ve etkilenmek lazım. En çok da gençlerden etkilenmeliyiz, çünkü onlar bugünü temsil ediyor” sözleriyle seslendi.

Salon

FMV Işık Ortaokulu’nun ev sahipliğini üstlendiği geleneksel seminere bu yıl 35’i aşkın ilden, 600’e yakın öğretmen, eğitim yöneticisi, kütüphaneci ve akademisyen katıldı. “Eğitimde edebiyat” konularının uzmanlar, edebiyatçılar ve eğitimciler tarafından tartışıldığı seminerler, edebiyatın eğitim öğretimde nitelikli yer bulması ve yaratıcı yollarla kullanımı için meslek içi gelişimi hedefliyor.

Muren Beykan oturumu

Seminerin dikkati çeken oturumlarından birinde; okuma kültürümüzün gelişmesine uzun yıllardır emek veren yazar, yayıncı Mine Soysal, çağdaş edebiyatımızın sevilen yazarlarından Irmak Zileli, öğrencileriyle edebiyatı buluşturma deneyimleriyle fark yaratan öğretmenler, Nurlu Tutlu ve Eser Demirkan Özpalabıyıklar bir araya geldi.

Neslihan Önderoğlu

“Öğretmen, Veli ve Yazar Üçgeninde Eğitimde Edebiyat” başlıklı söyleşide, Mine Soysal yetişkinlere dair, “0-17 yaş grubunu çok seviyoruz, ama okur olarak ciddiye almıyoruz, gereken saygıyı göstermiyoruz,” yorumunda bulundu. Irmak Zileli ise okurluğun bir oyun alanı olduğunu, oyun oynayan çocuğun özgürce oynayabilmesinin gerekliliğini belirtti ve, “Hikâye kurmak ve okumak, ancak özgür olarak yapılacak bir deneyim,” dedi.

Çağdaş edebiyatın her yaşa seslenebilen yazarlarından, Haldun Taner Öykü Ödülü sahibi Neslihan Önderoğlu, gençlerle sınırsız bir iletişim evreninin öyküler aracılığıyla nasıl kurulabileceğine dikkati çekti. Öykünün, “Günlük hayatın ve bireysel yolculukların nasıl işlediğini anlamada çok önemli,” olduğunu ifade eden yazar, “Gençlerle bir araya geldiğimde, okumanın, insanı anlama ve empati kurma yolunda çok önemli olduğunu söylüyorum” dedi.

  1. Eğitimde Edebiyat Semineri’nin tüm içeriği Mayıs’ta, edebiyat e-dergisi Keçi’nin YAZ 2019 sayısında, keciedebiyat.com adresinde yayınlanacak ve ücretsiz olarak okunabilecek.


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