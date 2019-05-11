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Haydarpaşa’da ortaya çıkan tarih havadan görüntülendi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 11.05.2019 09:47 | Son Güncelleme

Tarihi Haydarpaşa Garı’na giden tren raylarının yapımı sırasında ortaya çıkan ve 1700 yıl kadar öncesine ait olduğu öne sürülen arkeolojik kalıntılar, havadan görüntülendi. Görüntülerde geniş bir alana yayılan kent gözler önüne serilirken, kalıntıların 500 metre uzaklıktaki Ayrılık Çeşme durağına uzandığı öğrenildi.

Haydarpaşa’da ortaya çıkan tarih havadan görüntülendi

İstanbul trafiğinin çözümüne büyük katkı getirmesi beklenen yeni banliyö hattı çalışması kapsamında raylar bir yandan yenilenirken, bir yandan da kazılar sonucu ortaya çıkan arkeolojik buluntular çıkmaya devam ediyor. Son olarak Tarihi Haydarpaşa Garı’nın peronlarına giren rayların yenileme çalışması sırasında ortaya çıkan ‘şehir’ bilim insanlarını ve meraklılarını adeta büyülüyor.

Oldukça geniş bir alana yayıldığı belirlenen arkeolojik buluntularla dolu alanın 1700 yıl kadar öncesine dayandığı tahmin ediliyor. Roma döneminde liman kenti olarak kullanıldığı değerlendirilen arkeolojik alandaki çalışmalar, uzman arkeologlar ve sanat tarihçileri tarafından yürütülüyor. 2018 yılının Temmuz ayında mühendislerin arkeolojik buluntularla ilk kez karşılaşması üzerine Haydarpaşa Kentsel ve Tarihi SİT Alanı’nda bulunmaya başlayan arkeolojik eserler, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararlarıyla İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetimine verilmişti.

Roma dönemi olan 4. yüzyıla dayandığı kabul edilen buluntular, havadan görüntülendi. Görüntülerde Haydarpaşa Garı’ndan başlayarak yüzlerce metre uzayan alandaki şehrin kalıntıları gözler önüne seriliyor. Öte yandan, alandaki işçiler ve bilim insanları da çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
haydarpaşa tarihi eser Arkeoloji

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