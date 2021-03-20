Hayko Cepkin 3 yıl süren tazminat davasını kazandı

Hayko Cepkin çıktığı Anadolu turnesinde verdiği 10 konserin ücretini alamadığını iddia ederek 2017 yılında konser geliri olan toplam 49 bin lirayı tahsil edemediği için Erler Sanat Organizasyonu ve Zahide Tezal'a 2018'de maddi tazminat davası açmıştı. Mahkeme davalı organizasyon şirketinin geçmiş yılların faiziyle birlikte toplam 85 bin lira maddi tazminat ödemesine karar verdi.

"MÜVEKKİLİM CİDDİ BİR İNDİRİM YAPTI"

İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada taraf avukatları yer aldı. Davacı Hayko Cepkin'in avukatı Deniz Abay "Bilirkişi raporuna göre müvekkilimiz konser verme eylemelerini yerine getirmiştir. Ancak davalı taraf borcunu ödememiştir. Müvekkilim ciddi bir indirim yapmasına rağmen mutabık kalınan sürede bu borç yine ödenmemiştir. Davamızın kabul edilmesini ve tazminatın müvekkilime verilmesini talep ederiz" dedi. Davalı organizasyon şirketinin avukatı Yasemin Akburak ise mahkemeden, davanın reddi yönünde karar verilmesini talep etti.

TAZMİNATI ÖDEYECEK

Mahkeme 49 bin lira olan konser ücretinin dava süreci boyunca eklenen faizi ile birlikte 85 bin liranın davacı tarafa ödenmesine karar verdi.