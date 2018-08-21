MAGAZİN

Hayko Cepkin dünyada bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.08.2018 13:51 | Son Güncelleme

Zeytinli Rock Festivali'nde sahne alacak Hayko Cepkin, konseri öncesinde festival alanına paraşütle inecek.

Hayko Cepkin dünyada bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor

Sanatçı Hayko Cepkin, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve projelendirdiği ‘festivale paraşütle inme’ hayalini bu yıl gerçekleştirecek. Edremit’te 29 Ağustos – 2 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Zeytinli Rock Festivali’nde konser verecek sanatçı, sahne alacağı 2 Eylül Pazar günü bin metre yükseklikten uçaktan atlayıp paraşütü ile festival alanına inerek dünyada bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

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“KENDİMİ REALİST BİR HAYALPERESTE BENZETİRİM”
Kendisini realist bir hayalpereste benzettiğini ifade eden Hayko Cepkin, “Hayatımı hep hedeflediğim doğrultuda planlı, programlı ve disiplinli bir çizgide yürüttüm. Başarıda şans faktörüne inanmadığım için hep daha iyisi için çalıştım. Bu sayede yıllardır sevenlerime ve kendime karşı verdiğim sözleri tutabildim. Şimdi bu sözlerden birini daha gerçekleştirme zamanı. Sevenlerimin heyecandan çarpan kalbi ve duaları beni bu performansta da dimdik ayakta tutacaktır, buna eminim. Bu proje Türk Hava Kurum’´nun uçağı, pilotları ve teknik yer ekibi, yani kısacası bir fiil desteği ve sponsorluğu ile gerçekleşecektir” dedi.

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Hayko Cepkin zeytinli rock festivali paraşüt

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