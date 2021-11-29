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Hayko Cepkin gece yarısı fırtınada zor anlar yaşadı

29.11.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası'nda yaşayan şarkıcı Hayko Cepkin fırtınada zor anlar yaşattı. Gece yarısı bahçesindeki eşyaları taşıyan Cepkin, rüzgara karşı mücadele ettiği anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Lodos ve fırtına pek çok yerde etkisini arttırdı. İstanbul'da araçların üzerine çatılar uçtu, İzmir'de deniz taştı, Bursa da ise binlerce ağaç devrildi. Kuşadası'nda yaşayan Hayko Cepkin ise gece saatlerinde zor anlar yaşadı.

Sabaha karşı 4 gibi etkili olan rüzgardan dolayı bahçe mobilyaları devrilen Hayko Cepkin, eşyaları tek tek eve taşıdı.

Rüzgardan dolayı bahçesine gelen serçeye yardım etmeye çalışan Cepkin, o anların güvenlik kamera görüntülerini de Twitter hesabından paylaştı. Eğlenceli kimliğiyle tanınan Cepkin, paylaşımına da "Ege bölge muhabiriniz Hayko Cepkin fırtınayı bildiriyor" notunu yazdı.

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Hayko Cepkin
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