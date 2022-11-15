MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hayko Cepkin'in gençlik fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu!

Hayko Cepkin'in gençlik fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu!

15.11.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rock müzik şarkıcısı Hayko Cepkin'in gençlik yıllarına ait fotoğrafı ortaya çıktı. Görüntüsünün aksine esprili bir kişiliğe sahip olan şarkıcının paylaştığı 20'li yaşlarına ait olan fotoğrafını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hayko Cepkin'in gençlik fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu!

44 yaşındaki rock müzik şarkıcısı Hayko Cepkin, paylaşımlarıyla sosyal medyanın en çok güldüren isimleri arasında yer alıyor. Herkesten farklı tarzının altında, samimi ve esprili bir kişiliğe sahip olan Hayko Cepkin, başarısıyla gündemden düşmüyor.

hayko

Başarılı sanatçı 1997 yılında profesyonel müzik yaşamına klavyeci olarak başladı. Uzun süredir İstanbul'dan uzak yaşayan Hayko Cepkin'in hayatı oldukça merak ediliyordu. Cepkin 2014 yılında İzmir'e taşındı.

Ekran görüntüsü 2022-11-15 104522

Başarılı sanatçı son olarak 20'li yaşlarına ait bir fotoğrafını paylaşınca sosyal medyayı resmen yıktı geçti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transparanıyla geldi, flaşları umursamadı! İçi göründüTransparanıyla geldi, flaşları umursamadı! İçi göründü
MasterChef'te şoke eden eleme! Genç yarışmacı üzgün olduğunu söyleyip hüngür hüngür ağladı: "Pes ettim!"MasterChef'te şoke eden eleme! Genç yarışmacı üzgün olduğunu söyleyip hüngür hüngür ağladı: "Pes ettim!"
Hain saldırıda kızı ve eşi hayatını kaybetti! Oyuncu babadan yürek yakan paylaşımHain saldırıda kızı ve eşi hayatını kaybetti! Oyuncu babadan yürek yakan paylaşım
Anahtar Kelimeler:
Hayko Cepkin

En Çok Okunan Haberler

İntihar ilacı ve şifre... Boğazı bu yüzden sıkılmış

İntihar ilacı ve şifre... Boğazı bu yüzden sıkılmış

Kasım ayı sessizliği bozuldu: Motorin fiyatları bu gece değişti...

Kasım ayı sessizliği bozuldu: Motorin fiyatları bu gece değişti...

'Çoklu ilişki' itirafı olay yaratmıştı... Bu kez de yasak aşk itirafı!

'Çoklu ilişki' itirafı olay yaratmıştı... Bu kez de yasak aşk itirafı!

Hain saldırı sonrası gördüklerine dayanamadı! Ağzını bozdu

Hain saldırı sonrası gördüklerine dayanamadı! Ağzını bozdu

Şehrin haritasının üstüne geri sayım ibaresi koydu! Ekipler harekete geçti

Şehrin haritasının üstüne geri sayım ibaresi koydu! Ekipler harekete geçti

Kurtlar Vadisi geri dönüyor! Necati Şaşmaz tarihi açıkladı

Kurtlar Vadisi geri dönüyor! Necati Şaşmaz tarihi açıkladı

İlginizi Çekebilir

En korkunç doğum günü hediyesi: Çürükler içinde kaldı

En korkunç doğum günü hediyesi: Çürükler içinde kaldı

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Bir kez kullananın hayran kaldığı Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat!

Bir kez kullananın hayran kaldığı Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat!

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.