Hayranıyla evlenen Nihat Doğan'dan ilk paylaşım! "Allah'ın verdiği ödülsün"

Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren türkücü Nihat Doğan, geçtiğimiz günlerde apar topar nikah masasına oturdu. Arzu isimli hayranı ile evlenen ve bebek beklediği öğrenilen Doğan, sadece yakın çevresini davet ettiği bir düğün yaptı.

İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Doğan, daha önce imam nikahı kıydığı Arzu Hanım'ın 3 aylık hamile olmasıyla resmi nikah ve düğün yaptı. Sade bir kır düğünü tercih eden çift, törende sevdikleriyle doyasıya eğlenerek halay çekti. Çiftin düğününde havaya ateş açılması ise sosyal medyada gündem oldu.

NİHAT DOĞAN'DAN İLK PAYLAŞIM

İlk evliliği 46 yaşında yapan Nihat Doğan, düğünün ardından Instagram hesabından romantik bir paylaşım yaptı. Eşi ve annesiyle düğünde çektirdiği fotoğrafları yayınlayan Doğan, "Sen bana Allah'ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoş geldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak ve yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım" notunu yazdı.



Doğan'ın kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımına Turabi, Nagihan Karadere, Armağan Çağlayan, Safiye Soyman, Aslı Hünel ve Nur Viral gibi birçok ünlü isimden tebrik yorumu geldi.





