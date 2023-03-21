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Hayranları büyük bir merakla bekliyordu! ‘La Casa De Papel’ efsanesi Berlin’le geri dönüyor... İlk fragman geldi

21.03.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

La Casa De Papel, yayınladığı beş sezonda da izlenmeye rekorları kırarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Hayranlarının büyük bir heyecanla takip ettiği İspanyol dizi, ikinci sezonda diziye veda eden Berlin karakterinin hayatıyla geri dönüyor. ‘La Casa De Papel: Berlin’ dizisinin fragmanı yayınlandı.

Hayranları büyük bir merakla bekliyordu! ‘La Casa De Papel’ efsanesi Berlin’le geri dönüyor... İlk fragman geldi

2017 yılının Masyı ayında yayın hayatına Netflix’te başlayan ve kısa sürede tüm dünyada ilgi çeken soygun temalı La Casa De Papel dizisinin hayranları beş sezonunu da soluksuz takip etmişti. Dizi hayranlarına veda etse de bu kez dizinin ikonik karakterlerinden Berlin’in hayatıyla hayranlarıyla yeniden buluşuyor. La Casa De Papel: Berlin dizisinin Aralık ayında çıkması bekliyor. Ancak fragmanı bile şimdiden hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

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Berlin la casa da papel

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