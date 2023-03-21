Hayranları büyük bir merakla bekliyordu! ‘La Casa De Papel’ efsanesi Berlin’le geri dönüyor... İlk fragman geldi

2017 yılının Masyı ayında yayın hayatına Netflix’te başlayan ve kısa sürede tüm dünyada ilgi çeken soygun temalı La Casa De Papel dizisinin hayranları beş sezonunu da soluksuz takip etmişti. Dizi hayranlarına veda etse de bu kez dizinin ikonik karakterlerinden Berlin’in hayatıyla hayranlarıyla yeniden buluşuyor. La Casa De Papel: Berlin dizisinin Aralık ayında çıkması bekliyor. Ancak fragmanı bile şimdiden hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

Paris sokaklarında bir BERLIN. La Casa de Papel'in dünyasında geçen BERLIN, Aralık'ta sadece Netflix'te. pic.twitter.com/dh5GkSk7Fy — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) March 20, 2023