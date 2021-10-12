Hayranları, kanlar içinde çırılçıplak poz veren Kylie Jenner’ı mide bulandırıcı buldu

Kylie Jenner’ın hayranları, ünlü fenomenin yakın zamanda piyasaya çıkacak olan Nightmare On Elm Street işbirliğini tanıtan bir Instagram paylaşımına karşı çıktılar. Jenner’ın kanlar içinde çıplak poz verdiği fotoğrafını yorum yağmuruna tutan takipçileri, paylaşımlarını mide bulandırıcı bulduklarını söylediler.

İkinci çocuğuna hamile olan 24 yaşındaki milyarder, önceki gece 275 milyon takipçisi tarafından 'rahatsız edici' olarak nitelendirilen yeni görüntüler paylaştı. Kylie Cosmetics serisi için Freddie Kruger merkezli korku serisinden ilhamla hazırlanan yeni ürünlerinin tanıtımı için çırılçıplak poz verdi.

8 SAATTE 8 MİLYON BEĞENİ

Kylie Jenner, yeni fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştığında eleştiri kadar beğeni de aldı. Genç kadının fotoğrafları 8 saatte 8 milyonu aşkın beğeni aldı.

