Hayranları Michael Jackson hakkındaki belgesele tepki gösterdi

İki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasından yola çıkarak hazırlanan ve 4 saat süren tartışmalı belsegel Leaving Neverland, Sundance Film Festivali’nde ilk kez izleyicilerin karşısına çıktı. Belgesel henüz çocuk yaştayken Michael Jackson’ın cinsel istismarına uğradığı iddia edilen James Safechuck ve Wade Robson’ın hikayesini konu alıyor. İzleyicilerin çoğu Michael Jackson’ın çocuk istismarı yaptığına dair güçlü kanıtların olduğu belgeseli izledikten sonra, konuyla ilgili Jackson’u suçladı. Hatta Indiewire yazarı David Ehrlich, belgeseli izledikten sonra kaleme aldığı yazıda “Leaving Neverland, Jackson’ın çocukları istismar ettiğini kanıtlıyor” diyerek Jackson’ı net bir dille suçlamaktan kaçınmadı.

Efsane sanatçının ailesi ve hayranları belgesele tepki gösterdi. Jackson henüz hayattayken de benzer suçlamalarla karşılaşmış, fakat bu suçlamaları kesin bir dille reddederek asla bir çocuğu incitmeyeceğini söylemişti. Michael Jackson’ın hayranları sosyal medya üzerinden efsane popçuyu savunup iddiaların hepsinin yalan olduğunu söylerken, Jackson’ın ailesi iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylüyor.

Sundance Film Festivali’ndeki prömiyerini yapan tartışmalı belgesel Leaving Neverland, bu yıl HBO tarafından yayınlanacak.



