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Hayranları yasa boğuldu! Ünlü müzisyen Dallas Good hayatını kaybetti

19.02.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanadalı rock-western grubu The Sadies'in vokalisti ve gitaristi Dallas Good 49 yaşında hayatını kaybetti.

Hayranları yasa boğuldu! Ünlü müzisyen Dallas Good hayatını kaybetti

Kanada'nın önde gelen gruplarından The Sadies'in üyesi olan Dallas Good hayatını kaybetti. Ünlü müzisyenin ölüm haberini arkadaşı Derek Emerson duyurdu. The Sadies'in basçısı Sean Dean de haber idoğruladı.

CBS'ten Chris Trowbridge, bir tweet atarak Good'un doğal nedenlerle öldüğünü açıkladı.

Dallas Good'un ölüm haberi grubun hayranlarını yasa boğdu.

Kanadalı şarkıcı Ron Sexsmith de "Üzücü haber. Dallas Good hayatını kaybetti, inanmak istemiyorum" diye yazdı.

1973 yılında Kanada'da Richmond Hill'de doğan Dallas Good, kardeşi Travis Good ile 1995 yılında The Sadies'i kurmuştu. İlk albümleri 1998 yılında "Precious Moments" adıyla yayınlanmıştı. Onuncu ve son albümleri Northern Passages ise 2017 yılında yayınlandı. Dallas Good aralarında Neil Young, Neko Case, Gord Downie, Kurt Vile'ın da olduğu birçok müzisyenle de işbirliği yapmıştı.


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