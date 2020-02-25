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Hayrettin, internet fenomenlerinin olduğu evi bastı!

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Youtuber ve komedyen Hayrettin, son dönemde sosyal medyada fenomen olan üç ismi bir araya getirdi. Sabaha kadar buradayız diyen Sivaslı Dayı, Mersinli Cihangir, Giresunlu kaslı Kaan Özdil ve Hayrettin...

Hayrettin, internet fenomenlerinin olduğu evi bastı!

Komedyen Hayrettin, internet dünyasının son dönemlerde çok paylaşılan üç ismini bir araya getirdi. Üç isimle bir skeç çeken Hayrettin'in bu projesi de sosyal medyada beğeniyle karşılandı. Aralarında "Ankara beni bulsun" diyen Cihangir ile "Sabaha kadar buradayız" Sivasspor taraftarı da yer aldı.

Öte yandan sürekli Giresunlu ve Türk olmasıyla övündüğü videolarıyla bilinen "Giresunlu Türk" de bu çalışmada yer aldı. Kendisini ünlü yapan video bu kez Hayrettin ve diğer fenomenlerle birlikte tekrar canlandırıldı. Sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri haline gelen "Fenomen evi baskını" videosu bir milyon izlenme rakamına ulaşmak üzere.


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Anahtar Kelimeler:
Sivaslı Dayı, Mersinli Cihangir, Giresunlu Türk, Hayrettin,

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