Hayvan bile dondu kaldı! Aslanın kafesine girip...

ABD'de bir kadın, New York'ta bulunan Bronx Hayvanat Bahçesi'nde bir aslanın kafesine izinsiz girip dans ettiği için polis tarafından aranıyor. New York polisi, kafese giren kadının isminin Myah Autry olduğunu açıkladı. Autry, aslanın bulunduğu bölgeye girerek dans ettiği görüntüleri internet üzerinden paylaşmıştı.

'BEBEĞİM, SENİ SEVİYORUM'

Kadının, tahta çitlerin üzerinden geçerek aslanın yakınına geldiği ve dans ettiği görülüyor. Yayınladığı videoda "Ona yakınlaşmak istiyorum" diyen Autry'nin ayrıca aslana yaklaşarak "Bebeğim, seni seviyorum" diye seslendiği görüldü.

ASLAN DONUP KALDI

Videoda aslanın donup kaldığı görülürken, güvenlik kurallarını ihlal eden kadının daha sonra zürafaların olduğu bölüme de giriş yptığı öğrenildi. Olayın ardından bir açıklama yayınlayan hayvanat bahçesi ise şu ifadelere yer verdi:

"Yaşanan bu yasadışı ihlal, ciddi yaralanma ve ölümle sonuçlanabilecek bir olaydı. Bariyerler ve kurallar ziyaretçileri, çalışanları ve hayvanları korumak için vardır. Bu tür yasa dışı eylemlerle ilgili olarak sıfır tolerans politikasına sahibiz."