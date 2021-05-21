Hayvan Mezarlığı'nın (Pet Sematary) devam filmi geliyor

Sierra Burgess Is a Loser ve The Magic Order yapımlarıyla tanınan Lindsey Beer, yeni bir Hayvan Mezarlığı (Pet Sematary) filmi çekecek. Beyazperde'nin haberine göre, Paramount bünyesinde hayata geçirilecek olan Pet Sematary, Jason Clarke ve Amy Seimetz başrollü 2019 yapımı filmin geçmişini anlatacak.

Bir Stephen King romanı olarak bilinen Hayvan Mezarlığı'nın modern uyarlamasına devam filmi geliyor. Lindsey Beer, geçmişe götürecek olan filmin yönetmen koltuğuna oturacak. Ayrıca Jeff Buhler'ın yazdığı taslağı senaryoya dönüştürecek. 2019 yapımı Hayvan Mezarlığı uyarlamasının yönetmenliğini Kevin Kölsch ve Dennis Widmyer üstlenmişti. Şimdilik ikinci filmin konusu hakkında bir açıklama bulunmuyor. Lorenzo di Bonaventura ve Mark Vahradian, Hayvan Mezarlığı'nın yapımcılık görevini üstlenecek.



