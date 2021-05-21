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Lena Headey ve Karen Gillan’ın başrollerini paylaştığı Gunpowder Milkshake’ten yeni poster yayınlandı

Seray Üstün Seray Üstün
21.05.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karen Gillan, Lena Headey, Angela Bassett ve Michelle Yeoh’lu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Gunpowder Milkshake’den yeni poster yayınlandı. 2020 yılından itibaren tanıtımları yayınlanan filmin vizyon tarihi 14 Haziran olarak açıklandı.

Lena Headey ve Karen Gillan’ın başrollerini paylaştığı Gunpowder Milkshake’ten yeni poster yayınlandı

Doctor Who dizisindeki performansıyla dünya çapında üne kavuşan Karen Gillan, Game Of Thrones’taki performansıyla hafızalara kazınan Lena Headey, deneyimli oyuncu Angela Bassett, Michelle Yeoh, Carla Gugino, Paul Giamatti gibi isimleri bir araya getiren aksiyon filminin yönetmen koltuğunda Navot Papushado oturuyor. Navot Papushado’nun senaryosunu Ehud Lavski ile birlikte kaleme aldığı film, Karen Gillan’ın hayat verdiği Sam’e odaklanıyor.

milkshake film

GUNPOWDER MILKSHAKE KONUSU

Sam, annesi bir suikastçi olan 12 yaşında bir çocuktur. Annesi Scarlet yüksek düzey bir suikastçi olarak görev yapıyordur ve kızı Sam'i terk etmek zorunda bırakılır. Sam, annesinin çalıştığı acımasız şirket tarafından büyütülür ve yetişkin olunca da annesinin izinden gitme kararı alır. Şimdi ise 15 yılın ardından Sam, bir tetikçi olur. Ama gücünü, annesinin çalıştığı korkunç şirketi yok etmekte kullanacaktır. Sam'in şirkete hizmet etmek ile 8 yaşındaki küçük bir kızın hayatını kurtarmak arasında bir seçim yapması gerekmektedir. Tetikçinin seçimi bellidir...

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