Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Elini verip kolunu kaptırdı

Jose de Jesus adlı 23 yaşındaki hayvanat bahçesi çalışanı, bir kaplanı beslemek için elini çitlerin arkasına uzatınca olanlar oldu. Kaplanın saldırısına uğrayan bahçe görevlisi, elini hayvana kaptırınca ortalık kan gölüne döndü. Genç adam ne yazık ki hayatını kaybetti.

ACI İÇİNDE ÇIĞLIKLAR ATTI

Bahçe görevlisi, çitlerin arkasına uzanıp kaplanın boynunu okşamaya başlayınca, kaplanın ruh hali aniden değişti ve dişlerini Jose'nin sağ eline geçirdi. Yırtıcı hayvan onu çitin ardına doğru çekmeye çalışırken pençelerini ve dişlerini kullandı. Jose ise acı içinde çığlık attı.

ELİNİN KESİLMESİNE İZİN VERMEDİ

Olayın ardından Jose hızla hastaneye kaldırıldı. Genç adam sağlık görevlilerinin hırpalanmış elini kesmelerine izin vermedi. Kısa bir süre sonra doktorlar yerel basına komplikasyonların başladığını ve diyabet hastası olan Jose'nin ciddi bir kalp krizinin ardından hayatını kaybettiğini bildirdi.

''İHMALKAR''

Saldırı anının görüntülerinin, özel hayvanat bahçesinin sahibi olan kişi tarafından, görevlinin ihmalkar olduğunu göstermek için yayınladığı bildirildi. Bahçe sahibi, Jose'nin tıbbi faturalarını ödediğini ve gerekli tüm izinlere sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

İZNİ OLMAYABİLİR

Yerel basın, aynı hayvanat bahçesinde bir aslan ve bir timsah da tuttuğu bildirilen bahçe sahibinin hayvanları tutmak için Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan izin alıp almadığının kontrol edildiğini bildirdi.



